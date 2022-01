Morphosys: Talfahrt setzt sich fort – Morgan Stanley stuft ab

Die Talfahrt der Aktien von Morphosys hat sich am Freitag fortgesetzt. Am Vormittag sank der Kurs des Antikörper-Spezialisten infolge eines Analystenkommentars um 4,3 Prozent auf 30,06 Euro und näherte sich damit dem erst wenige Tage alten Langzeittief. Erstmals seit 2013 war der Kurs in der Vorwoche wieder unter die 30-Euro-Marke bis auf gut 28 Euro gefallen. Am Freitag stand er im Tagestief nun nochmals knapp unter der runden Marke bei 29,53 Euro.

Die US-Investmentbank Morgan Stanley stufte die Papiere zum Wochenschluss von „Overweight“ auf „Equal-weight“ ab, wenngleich Analyst James Quigley mit einem auf 50 Euro gekappten Kursziel noch reichlich Luft nach oben sieht. Damit wird die Zahl positiv gestimmter Analysten immer kleiner. Nur noch 5 der 15 von Bloomberg aufgeführten Analysten stimmen mit „Kaufen“, darunter die Berenberg Bank und das Investmenthaus Stifel.

Seine Abstufung begründete Quigley mit dem zuletzt enttäuschenden Ausblick des Unternehmens, was das wichtigste Medikament Monjuvi betrifft. Eine Umsatzbeschleunigung bei dem Krebsmittel werde so in den kommenden Quartalen unwahrscheinlich.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: Who is Danny / Shutterstock.com

