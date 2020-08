MORPHOSYS - US-Zulassung von Krebsmedikament treibt den Kurs

MorphoSys AG - WKN: 663200 - ISIN: DE0006632003 - Kurs: 108,000 € (XETRA)

Morphosys erhält FDA-Teilzulassung für Monjuvi (Tafasitamab-CXIX) in den USA; Monjuvi wird in Kürze in den USA erhältlich sein; Morphosys vermarktet Monjuvi gemeinsam mit Partner Incyte.

Die Aktie springt nach der Meldung heute vorbörslich ans obere Ende der Seitwärtsrange seit Mai. Damit stehen die Bullen direkt am Trigger, ein neues Handelssignal könnte entstehen.

Ausbruch würde Rallychancen bieten

Klettert der Wert nachhaltig über 125,20 EUR, entstehen Kaufsignale für einen Anstieg zum Widerstandsbereich aus Jahreshoch und Allzeithoch aus 2000 bei 146,10 - 148,13 EUR. Oberhalb davon wäre der Weg frei in Richtung 180 und 200 EUR auf mittel- bis langfristige Sicht.

Auch ein Abverkauf von der Rangeoberkante bei 122,45 - 125,20 EUR wäre in erster Reaktion heute denkbar und zunächst nicht ungewöhnlich. Dann verzögert sich das Ausbruchsszenario noch kurzfristig. Tiefe Korrekturen zu den Supports der Seitwärtsbewegung bei 108 oder 102 - 103 EUR könnten unterhalb von 113 EUR folgen, wären jedoch nach aktuellem Stand nur das Alternativszenario.

