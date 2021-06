Morphosys: Zulassung des Alzheimer-Medikaments von Biogen sorgt auch beim deutschen Biotech-Wert für Zuversicht – Aktie erholt sich weiter

Die Papiere von Morphosys setzen ihre Erholung dank guter Neuigkeiten aus dem Branchenumfeld fort. Der US-Konzern Biogen hat eine Zulassung für seinen Alzheimer-Wirkstoff Aducanumab erhalten. Von den Analysten von Goldman Sachs hieß es, für Morphosys und andere Biotech-Firmen sei die Nachricht erfreulich, denn sie hätten ebenfalls klinische Studien zu Alzheimer-Mitteln am Laufen.

Bereits am Vortag hatten die Aktien des Antikörperspezialisten im späten Handel nach entsprechenden Meldungen dazu angezogen. Im frühen Dienstagshandel gewannen sie gut 1,6 Prozent auf etwas mehr als 70 Euro.

Morphosys-Medikament ähnelt dem zugelassenen Aducanumab

Commerzbank-Analyst Daniel Wendorff wertete die Zulassung von Aducanumab durch die US-Gesundheitsbehörde FDA als positive Überraschung, da ein Beratungsausschuss der FDA sich zuvor negativ dazu geäußert habe. Für Gantenerumab von Morphosys sei die Nachricht positiv, denn Gantenerumab funktioniere nach denselben Mechanismen wie Aducanumab.

Die Morphosys-Aktien waren in der Vorwoche nach einer Übernahmemeldung und einer komplexen Finanzierungspartnerschaft mit 60,30 Euro auf das tiefste Niveau seit 2017 abgesackt.

In den Tagen danach hatten sie sich wieder etwas berappelt, wobei zum Wochenauftakt auch positive Langzeitdaten aus einer Phase-II-Studie zur Therapie einer bestimmten Blutkrebsart zeitweise gestützt hatten.

