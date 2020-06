MSCI ernennt Axel Kilian zum Head of EMEA Client Coverage

MSCI Inc. (NYSE:MSCI), ein führender Anbieter von Tools und Dienstleistungen zur Unterstützung kritischer Entscheidungen für die globale Investmentgemeinschaft, gab heute die Ernennung von Axel Kilian zum Head of Client Coverage - Europe, Middle East and Africa (EMEA) mit Wirkung zum 1. Juni 2020 bekannt. Kilian ist in London tätig und Alvise Munari, Global Head of Client Coverage, unterstellt.

In seiner neuen Funktion leitet Kilian die MSCI-Teams für Vertrieb, Kundenbeziehungsmanagement und Kundenservice in der gesamten EMEA-Region. Außerdem arbeitet er eng mit globalen Produkt- und Forschungsteams aus allen Bereichen von MSCI zusammen, um Strategien für verbesserte Kundenlösungen und kontinuierliches Wachstum in der gesamten Region zu implementieren. Das Führungsteam für EMEA Coverage ist Kilian direkt unterstellt.

„Axels umfassende Erfahrung im Bereich der globalen Märkte für verschiedene Kundensegmente und Produkte in Kombination mit seinen direkten Kenntnissen der Vermögensverwaltungsbranche stellen einen enormen Mehrwert für die Bemühungen von MSCI um eine globale Abdeckung dar“, erklärte Alvise Munari, Global Head of Client Coverage.„Ich bin zuversichtlich, dass sich Axels Erfahrungen und Führungsqualitäten als entscheidend für die Mission von MSCI erweisen werden, einen erstklassigen Kundenservice zu bieten und den weiteren Erfolg der EMEA-Region zu sichern.“

„Ich freue mich sehr auf meine Tätigkeit bei einem so innovativen und zukunftsorientierten Unternehmen wie MSCI. In den heutigen, durch hohe Volatilität geprägten Märkten ist es für Anleger, Vermögensbesitzer, Vermögensverwalter und Banken von entscheidender Bedeutung, über Zugang zu Instrumenten zu verfügen, die bessere Investitionsentscheidungen und ein effektives Risikomanagement ermöglichen. Mit seinem führenden Produkt- und Forschungsangebot ist MSCI bestens aufgestellt, um heute und in Zukunft ein außergewöhnliches Kundenerlebnis zu bieten“, sagte Kilian.

Kilian bringt über 25 Jahre an Erfahrungen in der Finanzdienstleistungsbranche mit. In den letzten anderthalb Jahrzehnten bekleidete er verschiedene leitende Positionen im Kundenmanagement bei führenden Finanzinstituten, wie beispielsweise JPMorgan, Lehman Brothers, Nomura und UBS in den Bereichen Aktien, Derivate und Vermögen. Vor seinem Eintritt bei MSCI war Kilian als Leiter der Abteilung Ultra High Net Worth Clients für UBS in Deutschland und Österreich mit Sitz in Frankfurt tätig. Außerdem fungierte er als Global Head Equity Derivatives Distribution und European Head Equity Distribution bei UBS in London.

Kilian erlangte den MBA-Abschluss der Universität Augsburg.

Über MSCI

MSCI ist ein führender Anbieter von Tools und Dienstleistungen zur Unterstützung kritischer Entscheidungen für die globale Investmentgemeinschaft. Mit über 45 Jahren Erfahrung in den Bereichen Forschung, Daten und Technologie ermöglichen wir fundiertere Investitionsentscheidungen, indem wir unseren Kunden ein besseres Verständnis der wichtigsten Treiber für Risiken und Renditen vermitteln und ihnen helfen, auf dieser Basis effektivere Portfolios aufzubauen. Wir entwickeln branchenführende, analysengestützte Lösungen, mit denen Kunden Einblicke in die Investitionsprozesse erhalten und von einer verbesserten Transparenz profitieren können. Weitere Informationen finden Sie auf www.msci.com.

Zukunftsweisende Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsweisenden Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder auf zukünftige finanzielle Leistungen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge erheblich von zukünftigen Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge abweichen, die in diesen Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. In einigen Fällen sind zukunftsweisende Aussagen durch Wörter wie „können“, „könnten“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „planen“, „anstreben“, „antizipieren“, „glauben“, „schätzen“, „vorhersagen“, „potenziell“ oder „fortsetzen“ oder durch die Verwendung von Verneinungen dieser Begriffe oder anderer vergleichbarer Terminologie gekennzeichnet. Sie sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, da sie bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, die sich in einigen Fällen der Kontrolle von MSCI entziehen und die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge erheblich beeinflussen könnten. Weitere Faktoren, die die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Erfolge wesentlich beeinflussen könnten, finden Sie im Jahresbericht von MSCI auf Formblatt 10-K für das am 31. Dezember 2018 endende Geschäftsjahr, der am 22. Februar 2019 bei der Securities and Exchange Commission („SEC“) eingereicht wurde, sowie in den Quartalsberichten auf Formblatt 10-Q und den aktuellen Berichten auf Formblatt 8-K, die bei der SEC eingereicht oder zur Verfügung gestellt wurden. Sollte eines dieser Risiken oder eine dieser Ungewissheiten eintreten oder sollten sich die dem MSCI zugrunde liegenden Annahmen als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Prognosen des MSCI abweichen. Jede zukunftsweisende Aussage in dieser Pressemitteilung spiegelt die aktuellen Ansichten von MSCI in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und unterliegt diesen und anderen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen in Bezug auf die Geschäftstätigkeit von MSCI, die Betriebsergebnisse, die Wachstumsstrategie und die Liquidität. MSCI lehnt jegliche Verpflichtung ab, diese zukunftsweisenden Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen, außer in dem Umfang, in dem dies gesetzlich gefordert wird.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

