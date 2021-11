MTU Aero Engines: Konstruktives Chart Bild

Seit grob einem Jahr schwankt die Aktie des Triebwerkherstellers MTU zwischen den Kursmarken von 186,00 und 224,90 Euro grob seitwärts und ließ mit handfesten Signalen bislang auf sich warten. In dem abgelaufenen Monat unterschritt die Aktie sogar die untere Unterstützungsebene und drohte damit ein größeres Verkaufssignal zu aktivieren. Dies konnte jedoch mit großer Anstrengung bullischer Marktteilnehmer verhindert werden und brachte Kursgewinne bis an den laufenden, aber untergeordneten Abwärtstrend um 195,50 Euro hervor. Gelingt es diese Barriere aus dem Weg zu räumen, könnten sehr kurzfristig orientierte Swing-Trader wieder voll auf ihre Kosten kommen.

Bärenfalle hat zugeschnappt

Aktuell tut sich MTU mit einem weiteren Anstieg über den laufenden Abwärtstrend noch schwer, unter technischen Aspekten kann ein derartiges Szenario erst oberhalb eines Kursstandes von mindestens 197,75 Euro auf Tagesschlusskursbasis abgeleitet werden. Dann wären zeitnahe Kursgewinne bis an 204,40 und darüber 214,50 Euro vorstellbar. Im besten Fall steuert der Wert noch einmal die obere Begrenzung um 224,90 Euro an. Sollte MTU allerdings an der Abwärtstrendlinie deutlich abprallen und mindestens unter die Kursmarke von 182,50 Euro zurücksetzen, würde dies erneut Befürchtungen auf eine bärische Auflösung der Seitwärtskonsolidierung mit Zielen bei 174,64 und 168,25 Euro wecken.

MTU (Tageschart in Euro) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 197,75 // 200,50 // 204,40 // 205,80 // 210,00 // 212,60 Euro Unterstützungen: 193,35 // 190,80 // 187,60 // 184,20 // 182,50 // 181,30 Euro

Fazit

Gelingt es auf Tagesschlusskursbasis einen Kursanstieg mindestens über 197,75 Euro bei der MTU-Aktie zu etablieren, würde dies klare Hinweise auf weitere Zugewinne an 204,40 und darüber 214,50 Euro liefern. Um zumindest von der ersten Wegstrecke überproportional profitieren zu können, könnte dann das Open End Turbo Long Zertifikat WKN UH3J5F zum Einsatz kommen. Die mögliche Renditechance wurde mit 175 Prozent berechnet, Ziel des Scheins läge bei grob 2,57 Euro bei einem Anstieg an 214,50 Euro im Basiswert. Eine Verlustbegrenzung sollte allerdings noch ein Stück weit tiefer angesetzt werden, häufig kommt es nach derartigen Ausbrüchen zu Pullbacks zurück auf das Ausbruchsniveau. Hier erscheint die Kursmarke von rund 190,00 Euro als Stopp sinnvoll, daraus ergibt sich ein Ausstiegskurs im Zertifikat von 0,12 Euro.

Strategie für steigende Kurse WKN: UH3J5F Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,89 - 0,91 Euro Emittent: UBS Basispreis: 186,00 Euro Basiswert: MTU Aero Engines KO-Schwelle: 186,00 Euro akt. Kurs Basiswert: 194,10 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 2,57 Euro Hebel: 21,7 Kurschance: + 175 Prozent Börse Frankfurt

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UBS Deutschland AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.