MTU Aero Engines - Stellenabbau größtenteils unter Dach und Fach

München (Reuters) - Der Münchner Triebwerksbauer MTU Aero Engines ist mit seinem geplanten Stellenabbau weit vorangekommen.

Insgesamt dürften - auf Vollzeit-Kapazitäten umgerechnet - 1000 bis 1200 Arbeitsplätze gestrichen werden, sagte Vorstandschef Reiner Winkler am Donnerstag in einer Telefonkonferenz. Davon seien 75 bis 80 Prozent zum Jahresende bereits fest vereinbart gewesen. Der Rest soll in diesem Jahr folgen. Winkler hatte einen Abbau der Personalkapazitäten um 10 bis 15 Prozent angekündigt. Dafür habe MTU Aero 33 Millionen Euro Rückstellungen gebildet. 2020 ist die Mitarbeiterzahl bereits um rund 350 auf 10.313 gesunken.