MTU startet mit Gewinn- und Umsatzplus - Abschreibungen in Russland

München (Reuters) - Der Münchner Triebwerksbauer MTU ist mit einem kräftigen Plus bei Umsatz und Gewinn ins Jahr gestartet.

Die Erlöse schnellten um knapp ein Fünftel nach oben auf 1,18 Milliarden Euro, der Betriebsgewinn verbesserte sich sogar um gut die Hälfte auf 131 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Die Gewinnmarge weitete sich auf 11,1 Prozent von 8,7 Prozent vor Jahresfrist aus. Vorerst sieht sich MTU bei seinen Jahreszielen auf Kurs: "Die Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Kriegs in der Ukraine beobachten wir kontinuierlich", sagte MTU-Chef Reiner Winkler. "Falls nötig werden wir unseren Ausblick anpassen."

Bislang musste MTU wegen der Sanktionen gegen Russland etwa 52 Millionen Euro abschreiben. Der größte Teil davon entfällt auf ein Triebwerk für das russische Passagierflugzeug Irkut MC-21.

Am stärksten fiel das Umsatzplus im ersten Quartal im Militärgeschäft aus. In der zivilen Instandhaltung - dem wichtigsten Umsatzbringer bei MTU - verbesserten sich die Erlöse um gut ein Fünftel. Vor allem das Geschäft mit der Wartung von Triebwerken für Kurzstreckenflugzeuge des Typs A320 zog an.

An der Börse wurden die Zahlen mit Kursgewinnen aufgenommen: Die Aktie legte im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz um zwei Prozent zu.