MÜNCHENER RÜCK - Der große Wurf noch vor den Quartalszahlen?

Münchener Rück . (Munich Re) AG - WKN: 843002 - ISIN: DE0008430026 - Kurs: 264,900 € (XETRA)

Übergeordnet betrachtet befindet sich die Aktie der Münchener Rück in einer bislang dreiteiligen Erholung unterhalb des 2020er-Hochs bei 284,20 EUR. Der dritte Teil des dynamischen Anstiegs läuft seit Ende Oktober und führte zu einem Ausbruch über das bisherige Verlaufshoch bei 255,70 EUR.

Konsolidierung auf hohem Niveau

Ausgehend vom Anfang März erreichten neuen Erholungshoch bei 267,10 EUR kam es wie erwartet zu einem bullischen Pullback an die Ausbruchsmarke und dort zu einem weiteren Anstieg. Dieser schiebt sich jetzt in die Zone der kurz- bis mittelfristigen Kursziele und Erholungspotenziale von 263,72 bis 270,50 EUR. Und dort ist in den letzten Tagen auch schon etwas Gegenwehr der Bären zu spüren.

Solange aber die Aufwärtstrendlinie nicht einmal angekratzt ist und die Aktie ohnehin weit über dem Keysupport bei 255,70 EUR notiert, ist mit einem Ausbruch über 270,50 EUR zu rechnen. Und damit könnte die Aktie der Münchener Rück also direkt bis ans Vorjahreshoch bei 284,20 EUR anspringen. Darüber wäre sogar ein kurzfristiger Anstieg bis 290,00 EUR möglich.

Unter 255,70 EUR übernehmen die Bären

Abgaben unter 260,00 EUR würden dagegen gegen einen direkten Ausbruch sprechen und eine weitere Korrektur bis 255,70 EUR auslösen. Hier sollte allerdings der nächste Anstieg starten. Ein Unterschreiten der Marke würde ein starkes Verkaufssignal nach sich ziehen und für Verluste bis 246,80 und 238,00 EUR in den kommenden Wochen sorgen.

Münchener Rück Chartanalyse (Tageschart)

Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse