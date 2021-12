Murata und Michelin entwickeln gemeinsam ein RFID-Modul zur Verbesserung des Reifenmanagements

Michelin entwickelt RFID-Modul mit, um das Reifenmanagement zu verbessern

Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001) hat gemeinsam mit Michelin eine neue Generation von RFID-Modulen entwickelt, die in Reifen eingebettet werden. Die robusten passiven RFID-Tags benötigen keine externe Stromversorgung und laufen auch während der Fahrt über extrem hohe Laufleistungen weiter. Diese einfache, aber elegante Technologie bietet eine kostengünstige und einfache Rückverfolgbarkeit der Reifen während der gesamten Lebensdauer und ermöglicht die Verwaltung der Lagerlogistik, der Wartung des Ersatzteilmarkts und des Recyclings.

„RFID-Technologie ist ein wichtiger Faktor, um Effizienz zu steigern und den Reifenbetrieb zu optimieren, aber auch, um das Kundenerlebnis zu verbessern, während Reifen identifiziert und Daten verknüpft werden. Ein eingebettetes Tag ist die einzige Möglichkeit, Reifen von der Wiege bis zur Bahre konsistent zu identifizieren“, sagte Jerôme Barrand, Michelin-Programmleiter für RFID. „Dank einer großartigen Zusammenarbeit mit Murata wurde eine neue effiziente und kostengünstige Lösung entwickelt, die es Michelin ermöglicht, einen größeren Markt zu adressieren. Diese neue Generation von RFID-Tags steckt bereits in mehr als vier Millionen Michelin-Reifen. Da die Technologie ab sofort auch allen anderen Reifenherstellern zur Verfügung steht, wird dies die Marktakzeptanz fördern.“

Derzeit setzt Michelin die RFID-Tags in Nutzfahrzeugen, wie Lastkraftwagen, Bussen und Pkw, ein. Michelin arbeitet daran, diese Einführung ab 2024 auf 100 % der MICHELIN-Reifen auszuweiten. Wichtig ist, dass das Unternehmen davon ausgeht, dass die wichtigsten Akteure auf dem Markt diese Technologie für eine verbesserte Rückverfolgbarkeit von Reifen nutzen werden.

„Murata wird die Technologien für innovative Lösungen weiter verbessern und über den gesamten Lebenszyklus hinweg zum Reifenmanagement und zur Verbesserung des Kundenerlebnisses beitragen“, sagt Masamichi Ando, Senior Director der RFID-Geschäftsabteilung bei Murata.

Murata verfügt über umfangreiche Erfahrungen und Kenntnisse in RF-Technologie und Downsizing. Die Verbesserung der Zuverlässigkeit im Vergleich zu bestehenden RFID-Tags bei gleichzeitiger Kostenminimierung war ein entscheidender Faktor bei der Entwicklung des in Reifen einbettbaren RFID-Tags. Das von Murata entworfene und hergestellte RFID-Modul hat ungefähr die Größe eines Reiskorns und misst 1x1x6 mm. Durch das Einfügen in eine einfache Federantenne, die von HANA Technologies entwickelt und hergestellt wurde, erreicht das RFID-Tag die einfachste Kommunikationsarchitektur und ermöglicht es ihm, sich mit dem Reifen-Ökosystem zu verbinden.

Zusätzlich zur Lieferung dieses RFID-Moduls wird Murata seine id-BridgeTM -Plattform (RFID-Middleware) anbieten können, die die vom Reifen einbettbaren RFID-Tags übertragenen Daten gemäß ISO-Standards* verarbeitet und interpretiert.

Weitere Informationen zu den in Reifen einbettbaren RFID-Tags, die bereits in Massenproduktion sind, finden Sie unter: https://rfid.michelin.com/

*ISO ist die Internationale Organisation für Normung, die internationale Normen für verschiedene Branchen herausgibt. ISO20910 legt die allgemeinen Anforderungen und die Datenstruktur für die Codierung des in Reifen einbettbaren RFID-Tags fest. ISO20912 legt die Testmethoden zur Validierung der Konformität von RFID-fähigen Reifen fest.

Murata im Überblick

Das Unternehmen Murata Manufacturing Co., Ltd., ist ein weltweit führender Entwickler, Hersteller und Anbieter keramikbasierter passiver Elektronikkomponenten und -lösungen sowie von Kommunikations- und Stromversorgungsmodulen. Murata widmet sich der Entwicklung moderner Elektronikkomponenten und innovativer multifunktionaler High-Density-Module. Das Unternehmen verfügt über Fertigungsstätten und beschäftigt Mitarbeiter auf der ganzen Welt. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website von Murata unter www.murata.com

