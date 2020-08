Nach verheerender Explosion 16 Festnahmen in Beirut

Beirut (Reuters) - Libanesische Sicherheitskräfte haben im Zusammenhang mit den Ermittlungen zur Ursache der gewaltigen Detonation in Beirut 16 Verdächtige festgenommen.

Das meldete die staatliche Nachrichtenagentur NNA am Donnerstagabend. Demnach hat der Richter Fadi Akiki erklärt, es seien mehr als 18 Verantwortliche des Zolls und der Hafenbehörde sowie sonstige Personen befragt worden. Sie sollen verantwortlich für oder beteiligt an Wartungsarbeiten an dem Lagerhaus sein, in dem explosives Material gelagert habe. 2750 Tonnen hochexplosiven Ammoniumnitrats werden für die verheerende Wucht der Explosion verantwortlich gemacht. Die Ermittlungen werden dem Bericht zufolge fortgesetzt.