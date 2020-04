NAGA Group: Kursziel angehoben, Aktie hochgestuft

Nach Einschätzung von SMC-Research hat NAGA Group sehr starke Zahlen für das erste Quartal veröffentlicht und damit die Funktionsfähigkeit der 2019 neu justierten Strategie belegt. Auch, wenn SMC-Analyst Holger Steffen davon ausgeht, dass die Zahlen nicht auf das Jahr hochgerechnet werden können, hat er das Kursziel deutlich angehoben und die Aktie hochgestuft.

Gemäß SMC-Research habe NAGA die Tradingplattform im letzten Jahr auf die wichtigsten Elemente fokussiert sowie eine Expansion in aussichtsreichen ausländischen Märkten gestartet und zeige nun, dass die adjustierte Wachstumsstrategie greife. In einem günstigen, hochvolatilen Handelsumfeld habe die Zahl der aktiven Kunden seit Jahresbeginn verdoppelt werden können, die Neuanmeldungen haben sich sogar verdreifacht.

Daraus resultierten nach Darstellung der Analysten in den ersten drei Monaten gleich mehrere Quartals-Rekordwerte mit einem Handelsvolumen in Höhe von 23 Mrd. Euro, 1,2 Mio. Trades und 12,5 Mio. Euro Einzahlungen von Kunden. Positiv habe sich dabei auch ausgewirkt, dass sich NAGA frühzeitig an Corona angepasst habe (Remote-Arbeitsplätze) und die Plattform auch während der größten Marktturbulenzen stabil funktioniert habe.

Das starke operative Wachstum habe nach vorläufigen Zahlen in eine Vervielfachung der Quartalserlöse von 0,6 auf ca. 7 Mio. Euro umgemünzt werden können, was angesichts der inzwischen schlanken Unternehmensstrukturen zu einer starken Verbesserung des EBITDA von -2,8 Mio. Euro im Vorjahr auf +3,3 Mio. Euro und des EBIT von -3,9 auf +2,2 Mio. Euro geführt habe.

Mit den fulminanten Zahlen für das erste Quartal habe NAGA bereits höhere Erlöse als im gesamten Vorjahr erzielt und die Erwartungen der Analysten weit übertroffen. Auch wenn die Zahlen wegen der sehr vorteilhaften hohen Marktvolatilität sicher nicht auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden können, habe SMC-Research die Schätzungen vor allem für 2020, aber auch für die Zeit danach, angehoben. Denn die Fortsetzung der internationalen Expansion, die aktuell in China, Thailand und Uruguay forciert werde, verspreche eine weitere Skalierung der Plattform.

Das Kursziel von SMC-Research habe sich mit den Anpassungen von 1,60 auf 2,50 Euro erhöht. Da das Unternehmen mit den Q1-Zahlen einen starken Beleg für die Funktionsfähigkeit der Strategie geliefert habe, stuft das Researchhaus die Aktie von „Hold“ auf „Speculative Buy“ hoch.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 09.04.20, 8:10 Uhr)

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 09.04.20 um 7:40 Uhr fertiggestellt und am 09.04.20 um 7:50 Uhr von sc-consult GmbH (SMC-Research) erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2020/04/2020-04-09-SMC-Comment-NAGA_frei.pdf

The NAGA Group AG - ISIN: DE000A161NR7