NAGA Group: Weitere Umsatzverdoppelung möglich

Den Ausführungen von SMC-Research zufolge könnte sich der Umsatz der NAGA Group wegen des derzeitigen rasanten Tempos auch 2022 in etwa verdoppeln. Durch erfolgreiche Kapitalerhöhungen habe sich der Spielraum für Wachstumsinvestitionen erhöht. Infolgedessen sieht SMC-Analyst Holger Steffen ein Aufwärtspotenzial von mehr als 50 Prozent für die Aktie.

Laut SMC-Research entwickele sich NAGA aktuell in einem rasanten Tempo, und das werde sich voraussichtlich auch 2022 so weiter fortsetzen. Während vom Unternehmen für die laufende Periode ein Anstieg der Erlöse von 24,4 Mio. Euro im Vorjahr auf 50 bis 52 Mio. Euro erwartet werde, was die Basis für eine geplante Verbesserung des EBITDA von 6,6 Mio. Euro auf 13 bis 15 Mio. Euro darstelle, könnte sich laut dem Researchhaus der Umsatz im nächsten Jahr erneut in etwa verdoppeln. Die jetzt erstmals vorgestellte Managementprognose für 2022 sehe jedenfalls Einnahmen in Höhe von 95 bis 105 Mio. Euro vor, was mit einem weiteren Anstieg des EBITDA auf 25 bis 30 Mio. Euro einhergehen solle. Die Analysten hatten bislang mit einem Umsatz von 98,1 Mio. Euro und einem EBITDA von 25,3 Mio. Euro gerechnet und heben ihre Schätzungen jetzt auf 102 Mio. Euro bzw. 27,2 Mio. Euro an. Auch den weiteren Wachstumspfad sehen sie nun etwas optimistischer. Neben der starken Unternehmensprognose sei dafür auch die weitere zuletzt durchgeführte Kapitalerhöhung verantwortlich, in deren Rahmen bei ausgewählten europäischen Finanzinvestoren rd. 4,2 Mio. Aktien zu einem Kurs von 8,00 Euro platziert worden seien, woraus dem Unternehmen 34 Mio. Euro zugeflossen seien.

Mit der nächsten großen Finanzierung habe sich der Spielraum für Wachstumsinvestitionen weiter erhöht. Die Analysten haben das in ihr Modell integriert und im Gegenzug vorerst weitere Tranchen des Yorkville-Vertrags eliminiert. Insgesamt habe sich das Kursziel mit den Anpassungen von zuletzt 11,70 Euro auf 12,70 Euro erhöht. Der rasante Wachstumskurs biete damit ein Aufwärtspotenzial von mehr als 50 Prozent, weshalb die Analysten ihre Einstufung mit „Buy“ bekräftigen. Sie gehen davon aus, dass die jetzt veröffentlichten Pläne für ein IPO an der US-Technologiebörse Nasdaq im zweiten Halbjahr 2022 perspektivisch dabei helfen werden, dieses Potenzial zu realisieren.

