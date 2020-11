NASDAQ 100 Index: Bärisches Muster im Aufbau

Während die industrielastigen Indizes weiter zulegen können, zeigt sich der bisherige Outperformer NASDAQ 100 Index vergleichsweise schwach und tendiert fortlaufend abwärts. Viel mehr noch, in den letzten Wochen hat sich ein astreines Doppelhoch ergeben und könnte weitere Abschläge bereithalten.

Bis Anfang September lief es für den technologielastigen US-Index NASDAQ 100 wie am Schnürchen gezogen auf 12.439 Punkte aufwärts. Nach einem kleineren Dämpfer zurück auf 10.677 Punkte nahm das Barometer wieder Schwung auf und konnte in den Bereich von 12.200 Punkten zulegen. Ein nachhaltiger Test der Jahreshochs blieb dem NASDAQ jedoch verwehrt, stattdessen folgte in diesem Bereich ein zweites Hoch in diesem Monat und anschließender Rückfall zurück auf den EMA 50 um 11.468 Punkten.

Anleger zogen es in den letzten Tagen vor, tendenziell Industrietitel in ihre Depots zu legen und ließen Outperformer-Aktien wie Facebook, Amazon, Apple und Alphabet links liegen. Das dadurch zustande gekommene Doppelhoch um 12.400 Punkten beim NASDAQ 100 könnte auf Sicht der nächsten Monate durchaus Signalwirkung entwickeln, sollten weitere Verluste folgen. Ein Test der Oktobertiefs bei 10.957 Punkten tritt bei einem Bruch des EMA 50 bei derzeit 11.468 Punkten ein. Darunter müsste mit einem Test das EMA 200 bei 10.316 Punkten zwangsläufig gerechnet werden.

Für eine merkliche Entspannung dürfte dagegen lediglich ein Kurssprung über 12.200 Punkte sorgen können, in diesem Szenario wäre ein Rücklauf zurück an die Rekordstände aus Anfang September bei 12.439 Zählern vorstellbar. Ob dies jedoch vor dem Hintergrund extremer Bewertungen der wichtigsten Einzeltitel aus dem Technologiesektor gelingt, bleibt an dieser Stelle fraglich. Aus technischer Sicht dürfte die eingeschlagene Konsolidierung noch eine Weile lang anhalten.

NASDAQ 100 (Tageschart in Punkten) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 11.761 // 12.021 // 12.204 // 12.300 // 12.439 // 12.582 Unterstützungen: 11.468 // 11.279 // 11.115 // 10.957 // 10.677 // 10.316

