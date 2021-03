Nathalie Doize wird Director of Operations - Rudolph Rosenberg wird Chief Financial Officer bei Excelya

Excelya gab heute bekannt, dass Nathalie Doize zum Director of Operations und Rudolph Rosenberg zum Chief Financial Officer von Excelya ernannt wurde. Nach starkem Wachstum im Jahr 2020 wird Nathalie Doize den Betrieb in ganz Europa harmonisieren und die Projektabwicklung beaufsichtigen. Excelya ist bestrebt, das Auftragsforschungsunternehmen mit der höchsten Qualität in Europa zu werden. Rudolph Rosenberg wird die Finanzstrategie der Gruppe ausarbeiten und Excelya helfen, seine Geschäfte weltweit auszudehnen.

Nathalie Doize bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Arzneimittelentwicklung mit, die sie in Auftragsforschungsfirmen und Pharmaunternehmen erworben hat. Vor ihrer Tätigkeit bei Excelya bekleidete sie die Position des Vice President of Operations bei Syneos Health und war in dieser Rolle für den Betrieb und die Beaufsichtigung der betrieblichen Teams in Europa und dem Asien-Pazifik-Raum zuständig. Davor hatte sie diverse Positionen mit zunehmenden Verantwortungsbereichen inne, darunter Abteilungsleitung bei der Mapi Group, inVentiv Health Clinical und i3 Research.

Rudolph Rosenberg kommt mit mehr als 20-jähriger Erfahrung in der Leitung von Finanzabteilungen im Technologiesektor zu Excelya. Sein Erfahrungsbereich umfasst die Aufskalierung mittelgroßer Startup-Unternehmen wie etwa die Groupe Allo-Media und Nibelis in der Rolle des CFO sowie die Mitwirkung bei der Expansion und Strukturierung großer Unternehmensgruppen in der EMEA-Region, darunter Dell Technologies.

Alan Morgan, CEO bei Excelya, sagte dazu: „Ich freue mich sehr, Nathalie Doize und Rudolph Rosenberg bei uns begrüßen zu dürfen. Nathalies tiefgreifende Erfahrung mit dem Betrieb von Auftragsforschungsunternehmen wird uns in die Lage versetzen, unser Versprechen von Spitzenleistungen einzuhalten, während wir uns zum bevorzugten Rundum-Anbieter in Europa entwickeln. Mit seiner Erfahrungsbreite in schnelllebigen Umfeldern wird Rudolph eine Schlüsselrolle bei der Ausarbeitung und Umsetzung unserer Strategie spielen.“

Über Excelya

Excelya ist ein unabhängiges europäisches Auftragsforschungsunternehmen mit über 800 Mitarbeitern in 24 Ländern Europas. Excelya bietet alle Kooperationsmodelle an, von der Beratung über die Bereitstellung funktionaler Serviceleistungen bis hin zu Full-Service-Lösungen. Das Unternehmen bietet diese Forschungsdienstleistungen für verschiedene Branchen an, darunter Pharmazie, Biotechnologie, medizinische Geräte, Kosmetik und Ernährung. Als voll integriertes CRO übernimmt Excelya die Planung und Durchführung von klinischen Studien der Phase I bis hin zu Post-Marketing-Studien, Sicherheits-, Biometrie- und Marktzugangsprojekten. Excelya setzt sich dafür ein, herausragende Experten bereitzustellen, die Hand in Hand mit den Kunden des Unternehmens arbeiten, um die Arzneimittelentwicklung rundum zu beschleunigen, Datenanalysetechnologien zu nutzen und die Patientenversorgung neu zu gestalten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter excelya.com.

