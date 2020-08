Nato mahnt Russland zu Achtung der territorialen Integrität von Belarus

Berlin (Reuters) - Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat Russland zur Zurückhaltung in Belarus gemahnt.

"Wir rufen Russland auf, die Souveränität und die territoriale Integrität eines unabhängigen Landes, von Belarus, zu respektieren", sagte Stoltenberg am Donnerstag in Berlin in einem Interview der Nachrichtenagentur Reuters. Die Nato tue dies. "Wir respektieren die Souveränität, und die Nato zieht kein Militär nahe der Grenze von Belarus zusammen." Es sei Sache der Menschen in Belarus, über die Zukunft ihres Landes zu entscheiden.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat seinem belarussischen Kollegen Alexander Lukaschenko einer Agenturmeldung zufolge Polizisten für den Einsatz in seinem Land angeboten. Die Beamten sollten allerdings nur nach Belarus entsandt werden, wenn die Unruhen dort außer Kontrolle gerieten, meldete die Nachrichtenagentur Interfax. Es ist das bisher stärkste Signal des Kreml, dass Russland zum Einsatz von Gewalt in dem Nachbarland bereit sein könnte.