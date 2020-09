NDR-Hörfunkchefin Marx: Radio hat in Corona-Zeit Aufschwung erlebt

HAMBURG (dpa-AFX) - In der Corona-Krise ist das Medium Radio für Millionen Menschen in Deutschland ein wichtiger Alltagsbegleiter geworden und hatte auch dank informativer und unterhaltsamer Programme Hochkonjunktur. "Radio hat während der Pandemie einen Aufschwung erlebt und eine Inspiration in die Gesellschaft gebracht", sagte die Hörfunkdirektorin des Norddeutschen Rundfunks (NDR), Katja Marx, der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.

Die Radiomacher hätten die höhere Aufmerksamkeit der vielen Menschen daheim genutzt und die Vielfalt, die Radio bieten kann, sehr erfolgreich unter Beweis gestellt. "Eine unserer Kernkompetenzen ist Information. Und Information war während der Pandemie von ganz besonderer Bedeutung, weil wir in einer Situation waren, die die meisten Menschen überhaupt noch nicht kannten." Es habe ein sehr großes Bedürfnis nach Einordnung, nach Hintergrund und nach Erklärungen gegeben. Dem sei der NDR beispielsweise mit dem Podcast "Coronavirus-Update" mit dem Virologen Christian Drosten nachgekommen.

Doch auch in allen anderen Bereichen habe Radio die Menschen noch besser als zuvor erreicht, miteinander verbunden und so für Mut und Zusammenhalt in der Gesellschaft gesorgt - gerade in der Corona-Krise. "Jenseits der Information ist Radio ein Medium der Unterhaltung, der Musik, von Comedy und von Aktionen, die wir mit Hörerinnen und Hörern machen." Zudem sei es gelungen, viele kulturelle Konzert-Highlights virtuell in die Wohnzimmer zu bringen.

"Wir erreichen jeden Tag in Deutschland 53 Millionen Menschen mit unseren Radioprogrammen, die Öffentlich-Rechtlichen und die Privaten zusammengenommen. Daran sieht man, welch große Bedeutung Radio noch immer für die Menschen hat." Das habe sich während der Pandemie deutlich gezeigt. "Radio ist quicklebendig."

Gleichzeitig habe die Corona-Krise aber auch den Audio-Podcasts, die jederzeit und überall gehört werden können, einen deutlichen Schub gegeben. "Podcasts sind ein Trendmedium im Moment. Sie sind zwar eine Nische, aber diese Nische ist sehr viel größer geworden während der letzten Monate. Die zeit- und ortsunabhängige Nutzung von Audio hat garantiert einen Schub bekommen in den letzten Monaten."/cgl/DP/zb