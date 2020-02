Nel: Neuer Millionen-Auftrag geht heute unter – Aktie rauscht 13 Prozent in den Keller

Monatelang hatten die Anleger im 4. Quartal 2019 auf gute Neuigkeiten und neue Käufe bei Nel gewartet, aber nichts passierte. Jetzt kommen die Aufträge rein und die Aktie fällt seit Tagen wie ein Stein. Nel ist zwar nicht die Ausnahme in der Wasserstoffbranche, da so gut wie alle Werte kräftig nach unten geprügelt werden, trotzdem sollten Anleger den Auftrag im Hinterkopf behalten. Sollten sich die Märkte wieder beruhigen, dann dürfte es gut zu wissen sein, dass die Norweger einen Auftrag in Höhe von 2,2 Millionen Dollar (umgerechnet etwa 2Millionen Euro) an Land gezogen haben.

Trillium Transportation Fuels ordert einen Elektrolyseur

Das US-Unternehmen hat bei Nel einen 1-Megatwatt Elektrolyseurs bestellt. Der Elektrolyseur soll für die Produktion von Wasserstoff für eine Bussflotte in den USA eingesetzt werden- „Wir sind stolz darauf, eine Bestellung für einen Proton PEM®-Elektrolyseur im Megawatt-Container erhalten zu haben, mit dem grüner Wasserstoff für eine Flotte von bis zu 12 Brennstoffzellen-Elektrobussen im Massentransitbezirk Champaign-Urbana (MTD) erzeugt wird. Trillium ist ein führender Anbieter bei der Bereitstellung alternativer Kraftstofflösungen für Transitflotten, und MTD ist ein aufregender Innovator im öffentlichen Verkehrssektor. Wir fühlen uns geehrt, mit beiden an diesem Projekt zusammenzuarbeiten“, wird Steve Szymanski, Director of Business Development bei Nel Hydrogen UNS in der entsprechenden Pressemitteilung zitiert.

Der Elektrolyseur wird Ende 2020 ausgeliefert. Das Projekt wird von der Federal Transit Administration und dem Bundesstaat Illinois unterstützt.

Von Markus Weingran

Foto: Homepage Nel

