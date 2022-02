Nel: Und „quartärlich“ grüßt das Murmeltier – Umsatz und Verlust steigen – Anleger sind noch unschlüssig

Das Bild bei Nel ändert sich nicht großartig. Diesmal scheint ein Rekordumsatz die Aktie vor schlimmeren zu bewahren. Demgegenüber steht nämlich auch eine Ausweitung des Verlustes. Genauso verhält es sich mit den Erwartungen des Experten. Bei den Erlösen lag der Wasserstoff-Spezialist aus Norwegen drüber, beim EBITDA drunter. Die Anleger haben sich noch nicht entscheiden, wie sie mit den Ergebnissen umgehen sollen. Die Aktie pendelt aktuell zwischen einem leichten Plus und einem leichten Minus.

Früher war alles besser

In der Vergangenheit, als der Hype um die kleineren Wasserstoff-Player noch riesig war, da reichte ein solches Ergebnis häufig für stark steigende Kurse. Mittlerweile sind die Anleger kritischer geworden. Nach den hohen, viel zu hohen Bewertungen einzelner Aktien, wollten die Anleger auch sehen, dass die Unternehmen auf dem Weg Richtung Profitabilität sind. Bei Nel liegt diese, trotz Rekordumsatz im 4. Quartal, immer noch in weiter Ferne. Mit Erlösen in Höhe von 248,1 Millionen Norwegischen Kronen (NOK) konnte Nel den Vorjahreswert um 8 Prozent toppen und die Erwartungen der Analysten übertreffen. Die lagen bei 246,4 NOK (24,6 Millionen Euro). Umgekehrt ist das Bild beim EBITDA. Hier verfehlte die Norweger die Schätzungen der Experten. Mit einem Minus von 107,5 NOK (10,7 Millionen Euro) waren die Analysten deutlich zu optimistisch. Nel verbuchte im 4. Quartal 2021 ein Minus 167,7 NOK (16,5 Millionen Euro)

Quelle: Homepage Nel

Was noch positiv hervorzuheben ist bei den Daten zum 4. Quartal. Nicht nur der Umsatz hat ein Rekordhoch erreicht, auch der Auftragsbestand ist auf einem „all time high“. So gesehen kann Nel positiv in die Zukunft blicken. Allerdings haben Anleger diese beiden Rekorde schon öfter bei den Zahlen gesehen. Was sie jetzt sehen wollen sind neue Rekorde unter dem Strich und zwar nicht negativ, sondern positiv.

Quelle: Homepage Nel

Nur ganz starke Nerven greifen zu

Im Vorfeld der Zahlen hatten wohl einige Anleger Hoffnung geschöpft, dass Nel auch beim operativen Geschäft liefern würde. Dies blieb allerdings erneut aus. Da die Aktie aktuell 62 Prozent unter ihrem All-Time-High rangiert, sind wohl nur die härtesten Anleger in dem Papier investiert. Die Zahlen für das 4. Quartal sind auch keine Ausrufezeichen, dass daran etwas ändern dürfte. Daher ist bei Nel der bessere Platz aktuell am Seitenrand.

Von Markus Weingran

Foto: Homepage Nel