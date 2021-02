Nemetschek: Commerzbank empfiehlt zum Kauf – „Wer nach Profiteuren der Digitalisierung sucht, ist hier richtig“

Die Papiere des Bausoftwarespezialisten Nemetschek sind im frühen Handel bis auf 61,45 Euro in die Höhe geschnellt und hatten damit kurz über die 100-Tage-Durchschnittslinie gelugt, die als Indikator für die mittelfristige Entwicklung gilt. Grund war eine neue Kaufempfehlung der Commerzbank. Zuletzt notierten die Anteilsscheine gut 2,3 Prozent im Plus bei 60,40 Euro und damit komfortabel über der 21-Tage-Linie, die den kurzfristigen Trend abbildet. Der MDax als Index der mittelgroßen Werte legte um gut ein Prozent zu.

Wer nach Profiteuren der Digitalisierung mit zunehmender Dynamik in der zweiten Jahreshälfte suche, sei in der deutschen Softwarebranche richtig, schrieb Commerzbank-Analyst Florian Treisch. Nemetschek zählt er neben Teamviewer zu den Wachstumswerten, die entweder kaum unter Corona litten oder sogar zu den Gewinnern gehörten.

Werbung Knock-Outs zur NEMETSCHEK SE Aktie Kurserwartung NEMETSCHEK SE-Aktie wird steigen NEMETSCHEK SE-Aktie wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: ramcreations / Shutterstock.com

-Anzeige-

Das sind die Favoriten von Top-Investoren

Was wäre, wenn Sie in die Depots der größten Investoren der Welt schauen könnten?Einen Blick in das Depot von Warren Buffett, Bill Gates, Seth Klarmann oder Joel Greenblatt (dem Autor der „Zauberformel“) zu werfen – das wäre doch mal was. Die sog. 13F forms der SEC geben darüber Aufschluss. Doch diese Unterlagen sind nur schwer verständlich und es dauert Stunden diese Daten zu analysieren.Wir haben uns die Mühe gemacht und Ihnen die Depots der größten Investmentlegenden sauber aufbereitet.In den onvista Experten-Listen erhalten Sie als onvista club Mitglied einen Blick in die Portfolios weltbekannter und erfolgreicher Investoren.

Jetzt den onvista club 15 Tage kostenfrei testen und direkt Einblick in die Guru-Listen erhalten!