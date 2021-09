NETFLIX - Stream a little Stream of me

Nach einer Bodenbildung an der wichtigen Unterstützung bei 478,63 USD startete die Aktie von Netflix im Mai eine Erholung, die sie aus einer Dreieckskonsolidierung heraus direkt an den Widerstand bei 563,56 USD führte. Die Hürde war zunächst zu hoch für die erstarkten Bullen, wurde allerdings nach einer Zwischenkorrektur an die Unterstützung bei 501,86 USD im August erneut attackiert.

Und der damalige Aufwärtsimpuls war derart dynamisch und steil, dass er sich weder von der Kursbarriere, noch vom Allzeithoch bei 593,28 USD aufhalten liess. In der Spitze wurde am Mittwoch ein neues Rekordhoch bei 615,60 USD markiert, ehe ein Rücklauf an den früheren Höchststand folgte. Damit wurde auch schon fast das Kursziel meines Kollegen Alexander Paulus aus dessen letzter GodmodePLUS-Analyse erreicht.

Die Luft wird etwas dünner

Ausgehend vom letzten Rekordhoch wäre jetzt mit einem weiteren Anstieg bis 615,60 USD zu rechnen. Dass dieser Bereich nicht ohne Weiteres zu überwinden sein dürfte, liegt auf der Hand. Gelingt den Bullen dennoch der Ausbruch über das neue Allzeithoch, wäre erst bei 630,00 USD mit einer Korrektur zu rechnen. Sollte der Kurszielbereich ebenfalls überschritten werden, würden sich die Träume der Bullen erfüllen und sogar eine Ausweitung der Rally bis 665,00 USD anstehen.

"Filmriss" erst unter 563,56 USD

Abgaben unter 593,28 USD würden die Bullen dagegen nur kurz in die Schranken weisen. In diesem Fall könnte eine Korrektur bis 575,37 und 563,56 USD erfolgen, an diesen markanten Unterstützungen aber bereits wieder enden und die nächste Kaufwelle an das Rekordhoch starten.

Ein Unterschreiten der Unterstützung bei 563,56 USD würde dagegen das erste Verkaufssignal generieren und eine Abwärtsbewegung bis 538,53 und 526,84 USD nach sich ziehen.

Netflix Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)