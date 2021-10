NETFLIX - Wie reagiert die Aktie auf die Zahlen?

Netflix übertrifft im dritten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 3,19 USD die Analystenschätzungen von 2,56 USD. Der Umsatz liegt mit 7,48 Mrd. USD im Rahmen der Erwartungen.

Netflix sieht im vierten Quartal ein EPS von 0,80 USD (möglicherweise nicht vergleichbar zum Konsens von 1,13 USD) und einen Umsatz von 7,71 Mrd. USD (Konsens 7,68 Mrd USD.).

Netflix rechnet im vierten Quartal mit einem globalen Abo-Wachstum von 8,5 Mio.

Die erste Reaktion auf diese Zahlen fällt leicht negativ aus. Die Aktie schloss gestern an der Nasdaq bei 639,00 USD und wird aktuell von der Citi bei 632,10 USD getaxt.

Die Aktie legte in den letzten Wochen stark zu und brach dabei aus einer Seitwärtsbewegung seit Juli 2020 nach oben aus. Über eine Zwischenstation bei 615,60 USD kletterte die Aktie auf das aktuelle Allzeithoch bei 646,84 USD.

Seit diesem Hoch konsolidiert der Wert. Die Bewegung der letzten Tage bot die Chance auf einen Ausbruch aus dieser Konsolidierung. Die erste Reaktion auf die aktuellen Zahlen deutet aber eine weitere Konsolidierung an.

Noch ist Geduld gefragt

Das Chartbild der Netflix-Aktie ist auf mittelfristige Sicht bullisch. Ein Anstieg in Richtung 710 USD ist möglich. Zuvor kann es allerdings noch zu einem Rücksetzer in Richtung 615,60 USD kommen. Auch ein Rückfall unter diese Marke wäre noch kein Drama. Dann müsste mit einem weiteren Rücksetzer gen 593,26 USD oder sogar 575,37 USD gerechnet werden. Aber auch dann bestünde weiterhin eine gute Chance auf eine Rally in Richtung 710 USD. Erst mit einem stabilen Rückfall unter 575,37 USD würde sich das Chartbild deutlich verschlechtern.

