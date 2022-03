Neu beim Investieren? So baut man schnell ein diversifiziertes Portfolio auf

Es ist wichtig, dass du eine gute Mischung aus verschiedenen Anlagen in deinem Portfolio hast.

Wenn du gerade erst anfängst, findest du hier eine einfache Möglichkeit, dein Portfolio zu diversifizieren.

Wichtige Punkte

Ich erinnere mich noch an das erste Mal, als ich mir eine bestimmte Aktie für mein Portfolio ausgesucht habe. Obwohl das Unternehmen für mich eine gute Wahl war (wie die Tatsache beweist, dass es immer noch einen Platz in meinem Portfolio hat), war ich damals ziemlich nervös.

Bis dahin hatte ich mich höchstens für einen bestimmten Fonds entschieden. Das erforderte zwar einige Recherchen, aber ich gebe zu, dass mir die Entscheidung nicht schwer gefallen ist.

Aber wenn du einzelne Aktien kaufst, steht mehr auf dem Spiel, und die Arbeit kann intensiver sein. Deshalb lohnt es sich nicht immer, einzelne Aktien auszuwählen, wenn du neu beim Investieren bist. Stattdessen kann es sich lohnen, einen anderen Ansatz für die Zusammenstellung deines Portfolios zu wählen.

Investiere dein Geld in den breiten Markt

Wenn du neu im Aufbau eines Portfolios bist, ist es wichtig, dass dein Anlagemix gut und vielfältig ist. Wenn du dich zu sehr auf einen bestimmten Marktsektor konzentrierst, könntest du hohe Verluste erleiden, wenn dieses Segment einen Rückschlag erleidet.

Nimm zum Beispiel den Einzelhandel. Viele Einzelhandelsaktien wurden im Jahr 2020 aufgrund der durch die Pandemie erzwungenen Schließungen und der damit verbundenen dauerhaften Schließung von Geschäften unter Druck gesetzt.

Oder schau dir die Verluste an, die der Tech-Sektor in den letzten Wochen erlitten hat. Jeder, der 90 % seines Vermögens in der Tech-Branche hat, ist im Moment wahrscheinlich total gestresst.

Deshalb ist es vielleicht besser, in den breiten Markt zu investieren, wenn du gerade erst anfängst. Eine einfache Möglichkeit, das zu tun, ist, in S&P 500 Exchange Traded Funds (ETFs) zu investieren.

Der S&P 500 ist ein Marktindex, der aus den 500 größten börsennotierten Unternehmen besteht. ETFs hingegen sind öffentlich gehandelte Fonds, die in mehrere Unternehmen gleichzeitig investieren.

Wenn du S&P 500-ETFs kaufst, investierst du effektiv in den gesamten Aktienmarkt, anstatt dich darauf zu verlassen, dass ein paar einzelne Unternehmen gut abschneiden. Das ist eine kluge Entscheidung, wenn du dich noch nicht auskennst und nicht genau weißt, nach welchen Kriterien du Aktien bewerten sollst.

Die S&P 500 ETFs nehmen dir nicht nur eine Menge Rätselraten ab, sondern bieten auch den Vorteil einer sofortigen Diversifizierung. Das kann zu stetigem Wachstum führen und bietet gleichzeitig Schutz in Zeiten von Marktturbulenzen.

Langsam einsteigen

Es gibt einen entscheidenden Nachteil, wenn du dein gesamtes Geld in S&P 500 ETFs investierst: Du wirst keine Chance haben, den breiten Markt zu übertreffen. Wenn du das als Neuling aber nicht vorhast, ist es völlig in Ordnung, auf S&P 500 ETFs zurückzugreifen, während du dein Selbstvertrauen und deine Fähigkeiten aufbaust.

Wie auch immer, das Wichtigste, was du als Anfänger tun kannst, ist, dich auf diese Rolle einzulassen. Investiere nicht nur einmalig, sondern verpflichte dich stattdessen, regelmäßig in den breiten Markt zu investieren oder deine Strategie anzupassen, wenn sich dein Wissen über Aktien verbessert.

Es lässt sich viel Geld verdienen, wenn du über einen langen Zeitraum hinweg investierst. Aber mit S&P 500 ETFs zu beginnen, kann eine sehr solide Grundlage sein.

Der Artikel Neu beim Investieren? So baut man schnell ein diversifiziertes Portfolio auf ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Dieser Artikel wurde von Maurie Backman auf Englisch verfasst und am 20.03.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images