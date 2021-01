Neue Studie ergibt: Xlear tötet und/oder deaktiviert SARS-CoV-2; Wirksamkeit gegen neue Varianten

Aus einer neuen In vitro-Studie, die von der Utah State University und der Northwestern University gemeinsam durchgeführt wurde, geht hervor, dass Wirkstoffe von Xlear (Grapefruitkernextrakt und Xylitol) maßgeblich zur Eliminierung von SARS-CoV-2, dem für COVID-19 verantwortlichen Virus, beitragen. Der Bildgebungsteil der Forschungsstudie wurde in der BioCryo-Anlage am NUANCE Center der Northwestern University durchgeführt.

In der Studie wurde die Reaktion von SARS-CoV-2-Virustitern und LRV auf eine einzige Konzentration von Xlear-Nasenspray getestet. In der Studie heißt es: „Nach einer Kontaktzeit von 25 Minuten reduzierte das Nasenspray das Virus von 4,2 auf 1,7 log10 CCID50 pro 0,1 mL – eine statistisch signifikante Reduzierung (P<0.001) um 2,5 log10 CCID50.“ Die Studie von Northwestern/Utah State ist die neueste von einer Reihe von Studien, die zu dem Schluss kommen, dass Xlear gegen SARS-CoV-2 wirkt.

Die Studie ist jedoch hinsichtlich zweier entscheidender Aspekte bahnbrechend: „Zunächst schließen wir, dass Xlear nicht nur gegen SARS-CoV-2 wirkt, sondern wahrscheinlich auch effektiv bei der Verhinderung der Verbreitung zukünftiger H1N1-Viren sowie anderer Virusepidemien ist. Angesichts der leichter übertragbaren Varianten, die wir jetzt haben, ist das jetzt sehr wichtig“, sagte Professor Mark Cannon von der Feinberg School of Medicine, Northwestern University. „Zweitens konnten wir mittels der Elektronenmikroskopie visuelle Beweise dafür finden, dass Xylitol und Grapefruitkernextrakt gegen das Virus wirken. Der Grapefruitkernextrakt tötet das Virus ab, während das Xylitol verhindert, dass es an den Zellwänden andockt. Das Bild (angehängt) zeigt SARS-CoV-2-Viren außerhalb der Zelle und nie an sie angedockt, womit eine Infektion verhindert werden kann“, sagte Dr. Cannon weiter. Die Studie postuliert, dass Xylitol als Täuschungsmanöver für SARS-CoV-2 fungiert und das Andocken des Virus an das Kernprotein an der Zellwand verhindert.

Die Gemeinschaftsstudie kommt zu dem Schluss: „Da es keine Risikofaktoren bei der Anwendung der Kombinationstherapie mit Xylitol/Grapefruitkernextrakt gibt, das [Xlear]-Nasenspray rezeptfrei im Handel erhältlich ist und [Xlear] zudem das bequeme Tragen von Masken über längere Zeit ermöglicht, sollte die Anwendung dieser präventiven antiviralen Therapie gefördert werden.“

