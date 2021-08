NEWMONT - Auf Messers Schneide

Newmont Corp. - WKN: 853823 - ISIN: US6516391066 - Kurs: 59,570 $ (NYSE)

Die heutigen Arbeitsmarktdaten fielen besser als erwartet aus und zogen einen ganzen Rattenschwanz nach sich. Die Renditen stiegen, Edelmetalle fielen und schlussendlich schlug sich dies auch in den Minenaktien nieder.

Nun ist die Schwäche bei den Edelmetallen und den Goldminenaktien mit Blick auf die Charts der vergangenen Wochen auch nichts wirklich Neues. Seit Mai haben die Verkäufer bei der Newmont-Aktie klar das Zepter in der Hand. Die Unterstützung bei 59,25 USD leitete im Juli eine Erholung ein, doch der Widerstand bei 63,63 USD in Verbindung mit den beiden EMAs50 und 200 erwies sich als zu stark. Seit Mittwoch geht es mit der Goldminenaktie wieder stramm abwärts. Per Downgap erreicht sie heute erneut den Support bei 59,25 USD.

Hier müssen sich die Bullen nun zwingend zeigen, um weitere Verluste in Richtung 56,55 und 54,18 USD zu vermeiden. Erholungen treffen bei 63,63 USD auf einen Kreuzwiderstand. Erst ein Ausbruch darüber würde einen kleinen Boden triggern und einen weiteren Anstieg auf 68,45 USD ermöglichen.

Fazit: Jede weitere Schwäche bei der Newmont-Aktie könnte fatal enden und zu neuen Jahrestiefs führen. Bereits der Start in die nächste Handelswoche wird daher wichtig. Noch hält der Support bei 59,25 USD.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 11,50 12,89 13,10 Ergebnis je Aktie in USD 3,51 3,49 3,88 KGV 17 17 15 Dividende je Aktie in USD 1,15 2,20 2,20 Dividendenrendite 1,93 % 3,69 % 3,69 % *e = erwartet

Newmont-Mining-Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)