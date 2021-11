Niemand gewinnt im Kampf von Roku mit YouTube und Amazon

Roku und Alphabets Google streiten sich seit Monaten um einen Deal, um YouTube und YouTube TV auf dem Roku-Betriebssystem zu halten.

Auch Amazons Prime Video und IMDb TV sollen in Verhandlungen mit Roku stehen.

Roku legt letzten Mittwochnachmittag neue Geschäftszahlen vor, so dass wir bald einen Bericht über die Situation erhalten sollten.

Die wichtigsten Punkte

Der Waffenstillstand zwischen Roku und Alphabets Google, um YouTube TV und YouTube selbst auf dem beliebten Smart-TV-Hub zu halten, beginnt sich aufzulösen. Die beiden Parteien können sich nicht auf eine Verlängerung der aktuellen Partnerschaft einigen, und Alphabet ist nicht der einzige Tech-Gigant, der derzeit auf Roku losgeht.

Letzte Woche tauchten Berichte auf, dass Amazon jetzt mit Roku streitet. Wenn dieser Streit nicht beigelegt wird, könnten Amazons Prime Video und das eher unauffällige IMDb TV aus dem App-Store von Rokus Streaming-Schnittstelle verschwinden.

Agnostizismus ist in der Streaming-Branche nicht einfach

Der Reiz von Roku liegt darin, dass es über sein kostenloses Betriebssystem Tausende von Streaming-Apps anbietet. Wer einen Fernseher kauft, auf dem Roku standardmäßig installiert ist (und das sind viele, denn im letzten Jahr wurden 38 % aller Smart-TVs in den USA damit verkauft), und wer 20 bis 60 US-Dollar für einen Roku-Dongle bezahlt, der an jeden Fernseher angeschlossen werden kann, ist daran gewöhnt, dass er Zugang zu jedem Streaming-Dienst hat, den er möchte.

Im Gegensatz zu Amazon und Google, die konkurrierende Streaming-Geräte anbieten, ist Roku ein unabhängiges Unternehmen. So unfair es auch klingen mag, es herrscht die Meinung vor, dass der Kauf eines Amazon Fire TV oder eines Google Chromecast die Zuschauer/innen zu den Plattformen der beiden Tech-Giganten drängt. Roku hat seine eigenen Angebote ausgebaut, aber es wirbt damit, ein App-agnostischer Player zu sein, der mit allen gut zusammenarbeitet.

Die Verbraucher stimmen dem tendenziell zu. Ende Juni gab es mehr als 55 Millionen aktive Konten auf Roku, was einem Anstieg von 28 % im letzten Jahr entspricht. Viele halten Roku für ein Musterbeispiel dafür, wie man mit einigen der wertvollsten Unternehmen der Welt konkurrieren und in diesem Klima nicht nur überleben, sondern sich sogar gut entwickeln kann.

In Wirklichkeit ist Roku nicht so agnostisch, wie es dich glauben machen will. Das Unternehmen kämpft mit spannenden Vertragsverlängerungen, und das ist nicht einmal das erste Mal, dass es mit zwei großen Anbietern gleichzeitig zu tun hat. Letztes Jahr hat es Peacock und HBO Max von seinem Hub ferngehalten, bis es akzeptable Bedingungen aushandeln konnte.

Die Geschichte lehrt uns, dass sich Roku irgendwann mit Google und Amazon arrangieren wird. Eine oder beide Parteien werden einknicken. Es ist eine Situation, in der man nur verlieren kann, wenn man sich nicht einigt, auch wenn wahrscheinlich keine der beiden Seiten glaubt, dass sie mehr zu verlieren hat.

Roku wächst sowohl in Bezug auf die Anzahl der Zuschauer als auch auf die Fähigkeit, seine kostenlosen Nutzer durch Werbung zu monetarisieren. Niemand wird es bemerken, wenn es IMDb TV oder sogar YouTube TV verliert. Du hast IMDb TV wahrscheinlich noch nie geschaut, und es gibt viele Live-TV-Streaming-Plattformen, die YouTube TV ersetzen.

Der Verlust von Amazons Prime Video und YouTube selbst wäre ein viel größerer Einschnitt für die Zuschauer/innen. Prime hat eine Menge eigener Inhalte und wird durch die Übernahme ausgewählter NFL-Spiele und die 8,5 Milliarden US-Dollar teure Übernahme des kultigen Filmstudios MGM im Frühjahr noch attraktiver. YouTube ist seit Jahren der Platzhirsch bei Kurzvideos. Das Wachstum wird sich wahrscheinlich verlangsamen, wenn Roku eine der Plattformen verliert, und es wird sich definitiv verlangsamen, wenn es beide Plattformen verliert.

Alphabet und Amazon haben jedoch noch mehr zu verlieren. Roku ist jetzt ein Vorreiter mit 55 Millionen angeschlossenen Haushalten auf seiner Seite. Es hilft auch nicht, dass das Klima gegen Big Tech nicht sehr freundlich ist. Wenn YouTube und Prime Video vom führenden Betriebssystem eines Drittanbieters abgezogen werden (zum Vorteil der eigenen Hardware der eigenen Mutterunternehmen), kannst du sicher sein, dass das irgendwann in einer Anhörung im Kongress landen wird. Niemand gewinnt, wenn der Kampf zwischen Tech- und Medienaktien unübersichtlich wird.

Auf einen offiziellen Bericht werden wir nicht lange warten müssen. Roku legt letzten Mittwochnachmittag seine Quartalsergebnisse vor, und du weißt, dass dies ein heißes Thema sein wird, das bei der anschließenden Telefonkonferenz zur Sprache kommen wird.

Der Artikel Niemand gewinnt im Kampf von Roku mit YouTube und Amazon ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Autors wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition des Premium-Beratungsdienstes The Motley Fool abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar unsere eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

John Mackey, CEO von Whole Foods Market, einer Tochtergesellschaft von Amazon, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool. Suzanne Frey, eine Führungskraft bei Alphabet, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool.

Dieser Artikel wurde von Rick Munarriz auf Englisch verfasst und am 02.11.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Alphabet (A-Aktien), Alphabet (C-Aktien), Amazon und Roku. The Motley Fool empfiehlt die folgenden Optionen: Long Januar 2022 $1.920 Calls auf Amazon und Short Januar 2022 $1.940 Calls auf Amazon.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: The Motley Fool