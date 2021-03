NIKE - Nach Zahlen unter Druck

NIKE Inc. - WKN: 866993 - ISIN: US6541061031 - Kurs: 137,490 $ (NYSE)

Nike übertrifft im dritten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,90 USD die Analystenschätzungen von 0,75 USD. Der Umsatz lag mit 10,4 Mrd. USD unter den Erwartungen von 11,04 Mrd. USD.

RBC erhöht Kursziel für NIKE von 160 USD auf 165 USD. Outperform

JPMorgan erhöht Kursziel für NIKE von 170 USD auf 176 USD. Overweight

Diese Zahlen gab Nike am Donnerstag nach Börsenschluss bekannt. Die Ratings gab es am Freitag am Morgen. Die Aktie reagierte am Freitag mit einem Minus von 3,97 %.

Die Nike-Aktie befindet sich seit Anfang der 1990er Jahre in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Diese Bewegung wurde immer wieder von kleinen und größeren Rücksetzern unterbrochen. Im März 2020 fiel der Wert nach einem kurzen, aber scharfen Rücksetzer auf 60,00 USD zurück.

Anschließend startete eine steile Rally. Im August 2020 gelang der Ausbruch über das alte Allzeithoch aus dem Januar 2020. Am 21. Dezember markierte der Wert sein aktuelles Rekordhoch bei 147,95 USD.

Seit diesem Hoch konsolidiert der Wert auf hohem Niveau seitwärts. Die Begrenzungen bilden das Hoch bei 147,95 USD und die Unterstützung bei 130,26 USD. Aktuell notiert der Wert in etwa in der Mitte dieser Range.

Geduld ist gefragt

Ein größerer Impuls in der Nike-Aktie ergibt sich wohl erst mit einem Ausbruch aus der Seitwärtsbewegung. Gelingt ein stabiler Ausbruch über 147,95 USD, dann könnte man eine weitere Rally erwarten. Ein mögliches Ziel läge bei ca. 168 USD. Sollte es allerdings zu einem stabilen Rückfall unter 130,26 USD kommen, wäre mit Abgaben in Richtung 114,69 USD zu rechnen.

