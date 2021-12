Niklas Oberhofer, Küchenchef im „Epoca by Tristan Brandt“ vom Gault & Millau Guide Schweiz 2022 als „Entdeckung des Jahres“ ausgezeichnet

Preisträger vom Flaggschiffrestaurant für Fine Dining, Waldhaus Flims, erhält maximale Punktzahl zum Start

Das Waldhaus Flims Wellness Resort („Waldhaus Flims“), ein ikonisches Alpinresort in Flims, Schweiz, meldete heute, dass der Gault & Millau Guide Schweiz 2022 Niklas Oberhofer, Küchenchef des Gourmet-Restaurants Epoca by Tristan Brandt („Epoca“), zur „Entdeckung des Jahres: Namen, die man sich merken muss“ gekürt und dem Epoca als „Entdeckung des Jahres in der Deutschschweiz“ 16 Punkte verliehen hat.

Der Gault & Millau Guide Schweiz 2022 wurde am 29. November 2021 feierlich präsentiert. Seit 1972 veröffentlicht der Gault & Millau Restaurant-Entdeckungen und vergibt seine begehrten Auszeichnungen in ganz Europa, um die Branche herauszufordern und ihre größten Talente herauszustellen und zu fördern.

Im Waldhaus Flims Resort gelegen, ist das Epoca mit seinem mit Glaswänden versehenen Speisesaal und seinen sorgfältig komponierten Gerichten - basierend auf französischer Küche und asiatischen Einflüssen - stark von der Schweizer alpinen Umgebung inspiriert und bietet seinen Gästen ein einzigartiges Fine-Dining-Erlebnis. Seit Dezember 2020 ist Niklas Oberhofer Chef de Cuisine des Restaurants und seine Signature-Gerichte zollen den regionalen Spezialitäten und traditionellen Rezepten Respekt, wobei sie neue frische Zubereitungen kreieren und mit erstklassigen Präsentationen überzeugen.

„Es ist mir eine Ehre und Freude, diese prestigeträchtige Auszeichnung von Gault & Millau zu erhalten“, sagte Niklas Oberhofer. „Es war schon immer mein Traum, unsere Gäste mit raffinierten Zutaten und einzigartiger, variantenreicher Zubereitung zu begeistern, und diese Auszeichnung steht für die große Hingabe und Anstrengung, die unser gesamtes Team tagtäglich beweist. Tristan Brandt war ein außergewöhnlicher Mentor, und ich möchte ihm für alles danken, was er mich gelehrt hat, und für die Chancen, die er mir geboten hat. Ich freue mich darauf, weiterhin an der Seite von Tristan zu arbeiten, um unseren Gästen ein unvergessliches Fine-Dining-Erlebnis im Epoca zu bieten.“

„Meine Vision mit Blick auf die Eröffnung des Epoca hätte ohne ein so talentiertes Team nicht umgesetzt werden können, und es ist immer eine Freude zu erleben, dass dieses Team die Anerkennung erhält, die es verdient“, sagte Tristan Brandt. „Kein anderer Chef hat diese Auszeichnung so verdient wie Niklas - sie ist wirklich ein Beweis für sein Können, seine Kreativität und seine Hingabe für unsere Gäste. Ich freue mich darauf, an diese Dynamik anzuknüpfen und gemeinsam große Erfolge zu erreichen.“

Um Ihren kulinarischen Platz im Epoca by Tristan Brandt zu reservieren, besuchen Sie bitte https://www.waldhaus-flims.ch/de/restaurants-bars/epoca.

Über das Waldhaus Flims

Das Waldhaus Flims Alpine Grand Hotel & Spa ist ein historisches Alpinresort in der Stadt Flims, rund 140 Kilometer von Zürich entfernt, im Herzen der Schweizer Alpen. Seit seiner Eröffnung im Jahre 1877 pflegt das Waldhaus Flims in einer Symbiose aus Tradition und Innovation kultivierte Gastlichkeit. Das Resort offeriert eine Reihe von Winter- und Sommeraktivitäten wie Skifahren, Snowboarden, Golfen, Wandern und Mountainbiken. Das Waldhaus Flims verfügt über fast 150 Zimmer, herausragende Spa- und Wellnesseinrichtungen mit Fitnesscenter und mehr als 13 Behandlungskabinen, renommierte Restaurants und Lounges sowie die größten Veranstaltungsräumlichkeiten der Region.

Im Jahr 2017 wurde das Waldhaus Flims bei den European Health and Spa Awards 2017 als bestes Hotel Spa in der Schweiz und bei der Veranstaltung des Wedding Award Switzerland als eines der besten Schweizer Wedding Hotels des Jahres 2017 ausgezeichnet. 2017 ist das Hotel überdies Leading Hotels of the World, Ltd. beigetreten, einer Organisation, die die weltweit besten und einzigartigsten Luxushotels, Resorts und Spas repräsentiert, und ist Mitglied von Virtuoso, einem weltweiten Netzwerk der besten Luxusreiseanbieter. Weitere Informationen finden Sie unter www.waldhaus-flims.ch/en oder auf Instagram.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211219005094/de/

Medien

Jonathan Keehner / Tim Ragones / Erik Carlson

Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher

212-355-4449