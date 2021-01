NOKIA - Jetzt drehen sie auch hier durch

Nokia Oyj - WKN: 870737 - ISIN: FI0009000681 - Kurs: 4,849 € (XETRA)

Die Nokia-Aktie reiht sich in dieser Woche in die Riege der "Zockeraktien" ein und wird wie GameStop, AMC Entertainment, iRobot, Evotec, Virgin Galactic oder Bed Bath & Beyond unter explodierenden Handelsumsätzen nach oben gejagt. Vom Wochentief am Montag aus verteuert sich die Nokia-Aktie heute in der Spitze um 84 %. Im nachfolgenden Realtime-Chart auf der Börse Tradegate ist der Exzess schön zu erkennen. Ob es sich hierbei um eine nachhaltige Bewegung handelt oder das Kartenhaus schnell wieder kollabieren wird, ist momentan unklar. Zumindest sollte man - sofern man Einstiege in Erwähnung zieht - der extremen Volatilität Tribut zollen und das Riskomanagement auf "Zocker-Status" stellen. Positionsgrößen müssten stark nach unten hin angepasst und größere Kursrückschläge einkalkuliert werden.

Wo die nächsten Ziele liegen, haben wir in unserer gestrigen Analyse geschildert: NOKIA - Plötzlich sind die Käufer wieder da

Das Big-Picture-Chartbild wird morgen in einer neuen PLUS-Analyse an dieser Stelle genauer unter die Lupe genommen.

Nokia Intraday

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)