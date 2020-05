NORDEX - Geht da wieder etwas?

Nordex SE - WKN: A0D655 - ISIN: DE000A0D6554 - Kurs: 7,520 € (XETRA)

Übergeordnet ist die Nordex-Aktie ein klarer Underperformer. Im Zuge des Coronavirus-Crashes markierte der Wert sogar ein neues Mehrjahrestief, erholte sich aber zumindest wieder etwas. Im Wochenchart sieht man, dass der Dip unter das Tief des Jahres 2018 bei 6,86 schnell wieder gekontert wurde. Nach einem ersten Erholungsimpuls setzte die Aktie wieder auf diesen wichtigen Support zurück und verteidigte diesen zuletzt. Wunderbar ist in diesem Zeitfenster übrigens auch die Harmonie im Hoch des vergangenen Jahres zu sehen. Bis auf wenige Cent erreichte der Wert das Ziel aus einer riesigen Bodenformation bei 16,03 EUR, ehe die Bären wieder das Ruder übernahmen.

Nordex-Aktie (Wochenchart)

Ich trade seit einiger Zeit nur mehr über Guidants. Denn dort analysiere ich auch meine Basiswerte. Der Handel ist kinderleicht. Über Guidants mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Ohne Mehrkosten und mit einer spürbaren Zeitersparnis! Alle Infos zum Handel über Guidants erfahren Sie hier.

Im Tageschart verteidigt die Aktie bislang das 61,8 %-Fibonacci-Retracement der Aufwärtsstrecke im März bei 6,66 EUR und attackiert heute eine Abwärtstrendlinie bei 7,50 EUR. Gelingt der Ausbruch in den kommenden Tagen, wäre zunächst der EMA50 bei 7,87 EUR als Ziel zu nennen. Wiederum darüber könnte sich die zweite Erholungsstrecke in Richtung 8,47 EUR ausdehnen, wo sich das Hoch der vergangenen Wochen befindet. Absicherungen liegen unter dem 61,8 %-Retracement bei rund 6,60 EUR oder alternativ am Tief bei 6,80 EUR.

Fundamental betrachtet erwarten Analysten auch im laufenden Jahr Verluste bei Nordex. Der Turnaround dürfte erst 2021 gelingen.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. EUR 3,29 4,11 4,34 Ergebnis je Aktie in EUR -0,73 -0,19 0,10 KGV - - 75 Dividende je Aktie in EUR 0,00 0,00 0,00 Dividendenrendite 0,00 % 0,00 % 0,00 % *e = erwartet

Nordex-Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)