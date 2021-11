NOVAVAX - Aktie zieht wieder stark an

Die Novavax-Aktie markierte im Februar 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 331,68 USD. Seitdem befindet sich der Wert in einer volatilen Korrekturbewegung.

Das Tief innerhalb dieser Korrekturbewegung liegt bei 117,12 USD und stammt aus dem Mai 2021. Am 20. Oktober näherte sich der Wert diesem Tief an. Knapp darüber drehte er massiv nach oben.

Am Montag der letzten Woche kam es zu einem Ausbruchsversuch über den Widerstandsbereich um 202,46 USD. Der erste Versuch gelang nicht. Aber am Freitag kam es zu einem zweiten Versuch. Dieser scheint gelungen zu sein. Die Aktie riss ein Aufwärtsgap zwischen 201,64 USD und 213,50 USD und legte danach weiter zu. Heute Morgen wird der Wert bei 231,49 USD getaxt und damit 13,52 USD über dem Schlusskurs vom Freitag.

Auslöser für diesen Kursprung seit Freitag sind die Meldungen in Bezug auf die Omicronvariante des Coronavirus. Novavax entwickelt zwar einen Impfstoff gegen das Virus. Aber in den letzten Monaten ist es immer wieder zu Verzögerungen gekommen. Ursprünglich hieß es mal, die Zulassung könne im Mai erfolgen. Ende November gibt es immer noch keine Zulassung. Immerhin hat das Unternehmen inzwischen einen Zulassungsantrag in Europa eingereicht.

Rally kann zunächst weitergehen

Die aktuelle Rally in der Novavax-Aktie könnte noch einige Tage andauern und zu einem Anstieg an den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch führen. Dieser Trend liegt heute bei 258,27 USD. Erst mit einem stabilen Ausbruch über diesen Trend ergäben sich weitere Kaufsignale in Richtung 277,80 USD oder sogar an das Allzeithoch.

Sollte der Wert allerdings unter den Unterstützungsbereich um die beiden EMAs 50 und 200 zwischen 185,33 USD und 183,60 USD abfallen, ergäbe sich die Gefahr eines erneuten Abverkaufs in Richtung 158,2 USD und 121,35-117,12 USD.

Zusätzlich lesenswert:

Omikron lässt Aktienkurse von MODERNA und VALNEVA explodieren

BIONTECH - Aktienkurs geht durch die Decke

NASDAQ - Wie geht es nach dem Einbruch vom Freitag weiter?

Die Trader Ausbildung: Weil auch Trading erlernt werden muss! 16 Wochen Betreuung, Video-Coaching, selbstbestimmtes Lerntempo, 4-wöchige Trading-Phase und Abschlusstest. Nehmen Sie Ihre Trading-Ausbildung jetzt in die Hand! Jetzt abonnieren Mit dem Code BF2021 gibt es heute am 29. November noch einen 30 % Rabatt für Neukunden.

Novavax Inc.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)