NOXXON GIBT EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG BEKANNT

NOXXON Pharma N.V. (Paris:ALNOX) (Euronext Growth Paris: ALNOX), ein Biotechnologieunternehmen mit Fokus auf der Verbesserung von Krebstherapien durch gezielte Einwirkung auf die Tumormikroumgebung (TME), gab heute bekannt, dass aufgrund der Coronavirus-Pandemie die ordentliche Hauptversammlung der Aktionäre des Unternehmens (die Hauptversammlung) am 30. Juni 2020 um 10.30 Uhr MESZ als sogenanntes „hybrid meeting“ stattfinden wird. Der Vorsitzende der Hauptversammlung wird physisch in den Büros von Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Strawinskylaan 10, 1077 XZ in Amsterdam, Niederlande, anwesend sein, während der Vorstand und die Aufsichtsratsmitglieder einen Remotezugang zur Teilnahme erhalten.

Angesichts der Risiken für die öffentliche Gesundheit, die sich durch COVID-19 ergeben und angesichts der restriktiven Maßnahmen, die in den Niederlanden und andernorts ergriffen wurden, um Zusammenkünfte von Personen zu reduzieren, bittet das Unternehmen seine Aktionäre eindringlich, nicht persönlich an der Hauptversammlung teilzunehmen. Die Aktionäre müssen nicht persönlich anwesend sein, um ihre Stimme bei der Hauptversammlung am 30. Juni 2020 abzugeben. Stattdessen können sie ihre Stimminstruktionen durch einen Bevollmächtigten erteilen. Weitere Einzelheiten zur Stimmrechtsvertretung sind in der Mitteilung zur Teilnahme an dieser Hauptversammlung zu finden, die auf der Website des Unternehmens (www.noxxon.com) verfügbar ist.

Das Unternehmen erkennt an, dass die aus der COVID-19 Pandemie resultierenden Restriktionen die persönliche Anwesenheit der Aktionäre und damit die Möglichkeit auf der Versammlung Fragen zu stellen, einschränken. Aus diesem Grund können Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung am 30. Juni 2020 in Amsterdam, Niederlande, teilnehmen, ihre Fragen zu den Punkten der Tagesordnung der Hauptversammlung bis Freitag, 26. Juni 2020, 10.30 Uhr MESZ, per E-Mail an shareholders@noxxon.com einreichen. Diese E-Mail muss Vor- und Nachname, die Anzahl der Aktien, die der Aktionär am Anmeldedatum für die Hauptversammlung hält und den Tagesordnungspunkt, auf den sich die Frage bezieht, enthalten.

Der Jahresabschluss 2019, einschließlich des Geschäftsberichts, die Einberufung, die Tagesordnung und die Erläuterungen zur Tagesordnung, die Bestimmungen für die Anmeldung zur Teilnahme und Stimmabgabe bei der Hauptversammlung sowie die Erläuterungen zum Tagesordnungspunkt 7 zu den teilweisen Änderungen der Satzung sind auf der Internetsite des Unternehmens (www.noxxon.com) verfügbar. Diese Dokumente sind auch in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Max-Dohrn-Straße 8-10, 10589 Berlin, Deutschland, erhältlich. Aktionäre und Personen, die zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt sind, erhalten auf Wunsch eine kostenlose Ausfertigung.

Nach niederländischem Recht und der Satzung der Gesellschaft sind Personen, die zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Stimmabgabe berechtigt sind, Aktionäre der Gesellschaft (die für die Zwecke dieser Bekanntmachung auch Inhaber eines niederländischen Nießbrauchrechts erfassen), die (i) am 2. Juni 2020 (Anmeldedatum) als Aktionär in einem der Verwaltungsunterlagen der Vermittler, die (indirekt) Teilnehmer an Euroclear France sind, eingetragen sind, nachdem alle Lastschriften und Gutschriften zum Anmeldedatum bearbeitet wurden und (ii) die Gesellschaft bis zum 23. Juni 2020 17.00 Uhr (MESZ) über ihre Teilnahme schriftlich oder elektronisch benachrichtigt haben (Kontaktdaten sind auf der Internetsite des Unternehmens (www.noxxon.com) verfügbar).

Über NOXXON

Die auf Onkologie fokussierte Pipeline von NOXXON wirkt auf die Tumormikroumgebung (TME) und den Krebs-Immunitätszyklus durch Durchbrechen der Tumor-Schutzbarriere und die Blockierung der Tumorreparatur. Durch die Neutralisierung von Chemokinen in der Tumormikroumgebung wirkt der Ansatz von NOXXON in Kombination mit anderen Behandlungsmethoden schwächend auf die Tumorabwehr gegen das Immunsystem und ermöglicht eine größere therapeutische Wirkung. Auf Basis von umfangreichen klinischen Erfahrungs- und Sicherheitsdaten lieferte das Lead-Programm NOX-A12 erste Daten aus einer Kombinationsstudie mit Keytruda® in Patienten mit metastasiertem Darm- oder Bauchspeicheldrüsenkrebs und weitere Studien in diesen Indikationen sind in Planung. Das Unternehmen initiierte im September 2019 eine weitere Studie mit NOX-A12 in Kombination mit Strahlentherapie in Hirntumoren. In den USA und in der EU wurde der Kombination von NOX-A12 und Strahlentherapie zur Behandlung bestimmter Hirntumore der Orphan-Drug-Status erteilt. Der zweite TME-Produktkandidat des Unternehmens, NOX-E36, befindet sich in der klinischen Phase 2 und zielt auf das angeborene Immunsystem ab. NOXXON plant, NOX-E36 sowohl als Monotherapie als auch in Kombination bei Patienten mit soliden Tumoren zu untersuchen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.noxxon.com

Keytruda® ist eine eingetragene Handelsmarke von Merck Sharp & Dohme Corp.

Risikohinweis zu den Zukunftsaussagen

Bestimmte Angaben in dieser Meldung beinhalten zukunftsgerichtete Ausdrücke oder die entsprechenden Ausdrücke mit Verneinung oder hiervon abweichende Versionen oder vergleichbare Terminologien, diese werden als zukunftsgerichtete Aussagen (forward-looking statements) bezeichnet. Zusätzlich beinhalten sämtliche hier gegebenen Informationen, die sich auf geplante oder zukünftige Ergebnisse von Geschäftsbereichen, Finanzkennzahlen, Entwicklungen der finanziellen Situation oder andere Finanzzahlen oder statistische Angaben beziehen, solch in die Zukunft gerichtete Aussagen. Das Unternehmen weist potenzielle Investoren darauf hin, sich nicht auf diese Zukunftsaussagen als Vorhersagen über die tatsächlichen zukünftigen Ereignisse zu verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, und lehnt jegliche Haftung dafür ab, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren, die nur den Stand am Tage der Veröffentlichung wiedergeben.

