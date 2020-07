Nullsummenspiel im DAX

Der Donnerstag stand im Zeichen des US-Arbeitsmarktes. Im Vorfeld dieser Daten schaffte der DAX noch einen kleinen Anstieg über die Hochs des Mittwoch, welche jedoch nicht nachhaltig gebrochen werden konnten. So blieb am Ende ein unveränderter Kursstand auf der Kurstafel stehen.

DAX zum Schlusskurs ohne Bewegung

Während die Eröffnung heute euphorischer als am Vortag war, gab es dennoch nach dem Bruch des Vortageshochs keine Anschlusskäufe. Die ersten Impulse waren den positven Quartalszahlen von Tesla zuzuordnen, welche das vierte Quartal in Folge einen Gewinn ausweisen konnten. Zu diesen Daten sprachen wir mit unserem Händler am Morgen:

Nur wenig später schien der DAX im Bereich der 13.200 gesättigt zu sein und zumindest vor dem US-Arbeitsmarkt eher abwartend. Diese kamen 14.30 Uhr und brachten keine Entspannung dieser Situation mit sich.

Im Detail enttäuschten die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. In derVorwoche meldeten sich 1,416 Millionen Amerikaner neu als arbeitssuchend. Dabei lagen die Prognosen deutlich höher - im Mittel hatten Analysten mit 1,3 Millionen Erstanträgen gerechnet. In Folge dieser Daten eröffnete die Wall Street auf breiter Basis negativ und hat diese Bewegung bis zum XETRA-Schluss noch einmal verstärkt. So fiel der DAX fast punktgenau auf das Tief vom Mittwoch und beendete schliesslich den Handel nahezu unverändert.

Die Parameter des Tages skizzieren sich wie folgt:

Eröffnung 13.183,50PKT Tageshoch 13.217,73PKT Tagestief 13.072,82PKT Vortageskurs 13.104,25PKT

In der Nachbörse brach dieses Level, so dass der DAX nun wieder auf die runde Marke von 13.000 Punkten zusteuert:

An welchen Nachrichten bei Einzelunternehmen orientierten sich die Anleger?

Gewinner und Verlierer im DAX

In der ersten Reihe der Gewinner standen heute die Automobilwerte, allen voran die Daimler-Aktien. Das zweite Quartal wartete mit einem Verlust von 1,9 Milliarden Euro auf und warf den Umsatz des Mercedes-Herstellers um 29 Prozent auf 30,2 Milliarden Euro zurück. Hauptaugenmerkt war hierbei das Geschäft mit Bussen und schweren Lastwagen - allein die Verkäufe von Trucks brachen von 135.000 auf 61.000 ein.

Doch die Sparmaßnahmen zeigen Wirkung. 9,5 Milliarden Euro Nettoliquidität geben eine gute Ausgangsbasis für die weitere Geschäftsentwicklung und das Gesamtjahr 2020. Hier soll nach Unternehmensangaben beim Cashflow und beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) ein positiver Wert erreicht werden. Darauf spekulierten Anleger bereits heute und zogen die Daimler-Aktien um rund 3 Prozent nach oben.

Die Verliererliste wurde wieder von Wirecard dominiert. Sehen Sie hier alle Werte in der Top & Flop -Liste:

Wie veränderte sich das Chartbild im mittelfristigen Betrachtungszeitraum?

Mittelfristiger Blick auf den DAX-Chart

Durch das "Nullsummenspiel" im DAX hat sich auch heute kein neues Signal auf mittelfristiger Zeitebene ergeben. Der Aufwärtstrend bleibt intakt, läuft aber Gefahr in einer Seitwärtsbewegung des Marktes zu brechen. Darauf und auf die runde 13.000er-Marke sollten Anleger somit zum Wochenausklang achten.

So vollzieht sich der Chart im 3-Monats-Zeitrahmen:

Auf die Indikationen am Freitag stimmen wir Sie gerne morgen wieder ab 8.00 Uhr im Marktgespräch mit unserem Händler ein. Ebenso werden interessante Aktienstorys vorgestellt. Folgen Sie uns dazu auf dem youtube-Kanal der LS-Exchange.

