ÖKOWORLD - Die grüne Aktie geht durch die Decke

Der Halbjahresbericht begeistert die Anleger, im ersten Halbjahr 2020 konnte die Fondsgesellschaft Ökoworld den Gewinn um 200 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres steigern. "In Zeiten der Verunsicherung suchen die Anlegerinnen und Anleger, aber auch die Wiederverkäuferinnen und Wiederverkäufer nach ehrlichen, glaubwürdigen und transparenten Anlageprodukten. Nach sogenannten Wohlfühlfonds", so Ökoworld-Gründer Alfred Platow in einem aktuellen Interview. Die Aktionäre feiern das Ergebnis und lassen den Nebenwert allein in dieser Woche um rund 20 % ansteigen. Dabei wird das Rekordhoch aus 2002 bei 21,50 EUR heute intraday überwunden.

Langfristiges Kaufsignal

Nach der zweijährigen Seitwärtskorrektur, die mit dem Crash im März endete, läuft seit Monaten eine steile Rally. Die Ausbruchsbewegung erzeugt langfristige Kaufsignale, welche den Wert in den kommenden Monaten weiter in Richtung 30 EUR tragen könnte.

Korrekturen der steilen Rallybewegung dieser Woche sollten idealerweise auf hohem Niveau ablaufen. Bei 19,50 - 20,40 EUR liegt ein guter Auffangbereich. Viel tiefer sollte es möglichst nicht mehr gehen, um Abgaben bis 17,00 - 17,80 EUR zu verhindern. Verkaufssignale entstehen bei einem Rückfall per Wochenschluss unter 16,90 EUR.

