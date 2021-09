Ölpreise drehen in die Gewinnzone

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitag gestiegen. Nach leichten Verlusten im frühen Handel drehten sie am Vormittag in die Gewinnzone und konnten bis zum Mittag etwas zulegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 73,53 US-Dollar. Das waren 50 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 19 Cent auf 70,19 Dollar.

Auf Wochensicht haben die Ölpreise deutlicher zugelegt. Die Notierung für US-Rohöl legte seit Montag um fast zwei Prozent zu. Gestützt wurden die Ölpreise im Verlauf der Woche durch einen unerwartet starken Rückgang der Ölreserven in den USA und durch eine Kursschwäche des US-Dollar. Wenn der Dollar an Wert verliert, wird das in Dollar gehandelte Öl auf dem Weltmarkt für viele Interessenten günstiger, was die Nachfrage erhöht.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern wurden die Ölpreise allerdings durch die Förderpolitik der in der Opec+ zusammengeschlossenen Förderstaaten gebremst. Die Ölallianz hatte im Verlauf der Woche beschlossen, trotz der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus an der für Oktober geplanten Erhöhung der Fördermenge festzuhalten.

Außerdem bleiben die Folgen des Hurrikans "Ida" in den USA ein Thema am Ölmarkt. Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank verwies auf Aussagen des britischen Forschungsinstituts IHS Markit. Demnach könnten die vom Wirbelsturm betroffenen amerikanischen Ölanlagen innerhalb von drei Wochen wieder funktionstüchtig sein. "Damit scheint die Normalisierung der Rohölverarbeitung doch etwas schneller zu gehen als zunächst befürchtet", sagte Experte Fritsch./jkr/jsl/stk