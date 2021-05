onvista-Börsenfuchs: Auf-, ab- oder seitwärts? Die Profis blicken vorwärts

Hallo Leute! Ich bleibe dabei: Der Dax hat sich noch nicht entschieden, wie es in den nächsten Wochen weitergeht - aber er will weiter nach oben. Das kann man nicht nur an seiner Seitwärtsbewegung erkennen. Auch haben sich prominente Profis auf eine nachdenkliche Beobachterposition zurückgezogen. Das heißt, man beschreibt lieber das Mögliche oder Wahrscheinliche und stellt die (vermutlich) entscheidenden Börseneinflüsse gegenüber - hält sich mit konkreten Prognosen aber vorsichtshalber bedeckt. Das macht’s aktiven Aktienfans nicht leicht.

Wir erleben gerade keine nachrichtenarme Phase - nur: nach welchen Nach-richten soll sich der Anleger richten? Als wichtig angesehene Konjunkturindikatoren schlagen nach oben aus. Besonders in den Einkaufsmanagerindizes wird dies deutlich. Dabei stechen die Wachstumsprognosen für Ami-Land (und damit für die weltgrößte Volkswirtschaft) aus den Einschätzungen für die Industriestaaten deutlich hervor. Und nicht wenige Propheten sagen voraus, dass die „positive Grundstimmung“ in den kommenden Wochen von den Impf- und Konjunkturdaten weiter Nahrung erhalten dürfte. Das sehe ich auch so. Nur wird es aber schwerer, die bereits hohen Erwartungen an den Kapitalmärkten noch zu übertreffen. Der Aktienmarkt kann auch mal richtig Dampf abgelassen. Das war in der bisherigen Konsolidierungsphase noch nicht so.

Vergesst nicht, meine Freunde, dass sich viele Aktienindizes nahe ihren historischen Höchstständen bewegen. Und die Renditen der Staatsanleihen halten sich nach ersten Reaktionen auf die neue Inflationsunsicherheit auf etwas höheren Niveaus als zuvor. Wie passt das zusammen mit der dritten Welle in der Corona-Pandemie, den Lieferengpässen und den erheblichen Preissteigerungen bei Vorleistungsgütern und Rohstoffen? Antworten Frankfurter Analysten: Offensichtlich bieten die Corona-Impffortschritte sowie die weiterhin klar unterstützenden Maßnahmen seitens der Geld- und Finanzpolitik den Märkten weiterhin eine zuverlässige Perspektive für die Fortsetzung der konjunkturellen Erholung.

Sieht jedenfalls so aus. Dies heißt aber nicht, dass die Gelassenheit an den Finanzmärkten über den Sommer hinweg halten wird. Die Fragezeichen hinter den günstigen Rahmenbedingungen tauchen nämlich auch dann immer auf, wenn man nicht weiß, ob sie nicht schon in den Kursen an den Aktien- und Rentenmärkten enthalten („eingepreist“) sind. Da auch die Konjunktur- und Inflationsnachrichten gemischt bleiben dürften, sind stärkere Kursschwankungen wahrscheinlich. Solche Volatilität wirkt auf viele von Euch erfahrungsgemäß abschreckend.

Strich drunter: Nix ist unmöglich. Aber das Umfeld spricht für die Aktienanlage, nach wie vor, insbesondere auf weite Sicht. Wer trotzdem weiter vorsichtig bleiben will, dem empfehle ich meine „Bisschen-Taktik, also erst mal mit kleineren Beträgen aktiv werden und nicht volles Rohr.