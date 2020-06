onvista Mahlzeit: Dax angespannt vor Fed-Sitzung – Apple, Tui, Commerzbank und PowerCell mit next Big Deal

Vor der Sitzung der amerikanischen Notenbank kann sich der Dax noch nicht so recht entscheiden, welche Richtung er einschlagen möchte. Nachdem zu Handelsstart die Zeichen auf Erholung standen, liegt der deutsche Leitindex in der Mittagszeit wieder im Minus. Die Fed dürfte heute ihren Ausblick für die Konjunktur-Entwicklung in den USA veröffentlichen, nachdem sie ihn im März verschoben hatte. Die Einschätzung der Währungshüter dürfte bestimmen, welche Richtung die Märkte in den kommenden Wochen einschlagen.

Obwohl Apple noch nicht alle Geschäfte wieder komplett offen hat, markiert die Aktie am Dienstag ein neues Allzeithoch. Damit geht der Wahnsinn bei den amerikanischen Techwerten weiter. Lufthansa und Tui müssen heute Rückschläge verkraften und PowerCell hat einen weiteren starken Partner an seiner Seite!

