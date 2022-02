onvista Mahlzeit: Dax bleibt gut drauf – Alphabet, PayPal, BASF und AMD sorgt für neue Machtverhältnisse gegenüber IBM

Replaced by the video

Der Dax liegt heute den dritten Tag in Folge im Plus. Allerdings lässt der Schwung heute schon wieder etwas nach. Aus einem Plus von rund einem Prozent ist mittlerweile ein kleines Plus von 0,35 Prozent übrig geblieben. Treibende Nachrichten aus dem Dax sind heute allerdings auch Mangelware. Die Musik spielt dieser Tage an der Wall Street. Da gab es Dienstag reichlich Zahlenmaterial nach Börsenschluss.

AMD, Alphabet, PayPal, Starbucks und GM haben Dienstag unter anderem ihre Bücher geöffnet. Die Ergebnisse sind gemischt ausgefallen. Während die Aktionäre von AMD und Alphabet jubeln durften gab es vor allen Dingen lange Gesichter bei den Investoren von PayPal. Nachbörslich ging es zweistellig abwärts mit dem Kurs des amerikanischen Bezahldienstleister.

Roch Tech Lithium und Bilfinger kommen wohl zusammen ins Geschäft, Siltronic bereitet die geplatzte Übernahme überhaupt keine Kopfschmerzen und BASF hat das Saatgut für die Zwiebel der Zukunft – die Sunions!

