onvista-Mahlzeit: Dax bleibt weiter vorsichtig – Deutsche Bank, Tui, Evotec und „FT“ findet einen neuen Grund, um Wirecard-Anleger zu verunsichern

Die nächste Runde im Duell zwischen der Financial Times und Wirecard ist eingeläutet. Die britische Wirtschaftszeitung weckt heute neue Zweifel an der Buchhaltung des Dax-Konzerns. Diesmal geht es um eine Übernahme aus dem Jahr 2015 in Indien. Wie sollten Anleger mit dem neuen Artikel umgehen?

Das Impeachment gegen Donald Trump ist auf den Weg gebracht. Die Wall Street hat darauf nicht sonderlich stark reagiert. Könnte das Amtsenthebungsverfahren 2020 zu einer Belastung für die Märkte werden?

