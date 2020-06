onvista Mahlzeit: Dax bringt nichts aus der Ruhe – Amazon, Lufthansa, Hugo Boss und Nikola Corp. ist unspektakulär an der Nasdaq angekommen

Nach einem kleinen Rücksetzer am Donnerstag strotzt der Dax zum Wochenende hin wieder nur so vor Kraft. Zur Mittagszeit liegt der deutsche Leitindex deutlich über ein Prozent im Plus. Während die Nasdaq im gestrigen Handelsverlauf ein neue Allzeithoch generiert hat, fehlen dem Dax rund 9 Prozent für diese Kunststück. Ist die Erholung einfach zu schnell gegangen?

Die Lufthansa-Aktie fällt aus dem Dax und wird durch die Papiere der Deutschen Wohnen ersetzt. Damit zieht nach Vonovia der zweite in die erste deutsche Börsenliga ein. Hugo Boss scheint einem Wunschkandidaten für den scheidenden Vorstandvorsitzenden gefunden zu haben und Nikola ist an der Nasdaq ohne großes Aufsehen vorgefahren.

