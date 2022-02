onvista Mahlzeit: Dax erholt sich etwas – Mercadolibre, Stellantis, Hochtief und Trumps Netzwerk setzt Twitter unter Druck

Replaced by the video

Nachdem der erste Schreck verdaut ist, erholt sich der Dax etwas von den Geschehnissen in der Ukraine-Krise. Jetzt werden die kommenden Sanktionen abgewartet und deren Auswirkungen auf einzelne Konzerne geprüft. JPMorgan hat schon Konzerne identifiziert die unter den Folgen der noch kommenden Sanktionen leiden könnten. Mit der dabei ist unter anderem Linde.

In den USA gab es erneut einiges an Zahlenmaterial zu verarbeiten. So ist die Aktie von Macy´s zum Beispiel von einem zweistelligen Plus gegen Handelsende noch ins Minus gerutscht. Mercadolibre, Palo Alto und Teladoc Health haben ebenfalls ihr Zahlenwerk vorgelegt.

Aus dem Dax waren heute auch drei Vertreter mit Zahlen an der Reihe. Henkel, Puma und Munich RE mit endgültigen Zahlen. Lediglich die Zahlen von Henkel fanden jedoch anklang bei den Anlegern.

Und dann wäre da noch das neu Soziale Netzwerk von Donald Trump. Es ist an den Start gegangen und hat die Aktie von Twitter direkt mal über 4 Prozent in die Tiefe gedrückt.

Die Aktien der heutigen Sendung:

Dax, Ukrainie-Verlierer, Truth Social, Twitter Meta, Macy´s, Mercadolibre, PaloAlto, Stellantis, Henkel, MunichRe, Puma, Airbus, Safran, GE, Flatex, Hochtief, Musterdepot, Shop Apotheke, Rio Tinto, American Lithium & Zuschauerfragen.

