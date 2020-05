onvista Mahlzeit: Dax fängt wieder an zu zittern – Nvidia, Telsa, Aurora Cannabis und Luckin Coffee ist wieder zurück im Handel

Die Sorgen, dass sich die USA und China wieder stärker in die Haare bekommen, werden wieder größer. Beide Seiten setzen wieder kleinere Nadelstiche, die irgendwann doch wieder schmerzhaft werden könnten. Diesmal steht Honkong im Mittelpunkt. Mit neuen Gesetzen will die Volksrepublik hier wieder stärker die Kontrolle übernehmen, was den USA überhaupt nicht schmeckt.

Was die Nachrichtenlage angeht, so ist diese sehr dünn auf dem deutschen Markt. Für die größte Aufmerksamkeit sorgt weiterhin das Hilfspaket für die Deutsche Lufthansa. In trockenen Tüchern ist es noch nichts, aber die Verhandlungen sind auf einem guten Weg und ziemlich konkret. Unterm Strich ist eine Pleite damit wohl vom Tisch. Viel weitere gute Neuigkeiten für die Anleger dürfte das Hilfspaket aber nicht haben.

