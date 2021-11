onvista Mahlzeit: Dax gefällt Rekordjagd mittlerweile – Bitcoin, Oatly, Thyssenkrupp und Warren Buffett steigt bei Big Pharma aus

Replaced by the video

So langsam scheint der Dax gefallen an den neuen Höchstkursen gefunden zu haben. Nachdem er Freitag bereits nur ganz knapp unter seinem Allzeithoch aus dem Handel gegangen ist, legt das deutsche Börsenbarometer heute nach und knackt sogar die Marke von 16.200 Punkten. Dabei geizen die 40 Mitglieder des Leitindex heute mit Nachrichten. Nur ein Gerücht zu Qiagen sorgt für eine kräftige Bewegung bei der Aktie.

Es ist wieder soweit! Warren Buffett hat die Unterlagen von Berkshire Hathaway bei der SEC eingereicht und jetzt können alle schauen, was er so im dritten Quartal gemacht hat. Vor allen Dingen ist das Orakel von Omaha bei großen Pharmawerten ausgestiegen und hat zwei neue Werte gekauft. Klar das die schon vor Börsenstart in den USA gut im Plus liegen. Schließlich hat der Starinvestor ja zugegriffen.

