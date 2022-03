onvista Mahlzeit: Dax hofft auf Waffenruhe – Tesla, Microsoft, Bayer und AMC will weiteren Meme-Aktien unter die Arme greifen

Replaced by the video

Kiew und Moskau sind erneut zu Gesprächen in der Türkei zusammengekommen. Bislang ist nur durchgesickert, dass eine Waffenruhe als ernsthafte Option diskutiert wird. Dieser Hoffnungsschimmer lässt den Dax heute kräftig zulegen. Gegen Mittag liegt der deutsche Leitindex über 2 Prozent im Plus.

Nordex und Wacker Chemie können heute mit ihren Ausblicken bei den Anlegern punkten. Beide Werte liegen klar im Plus. Nachrichten aus dem deutschen Leitindex gibt es heute nicht. Besonders deutlich im Plus liegen heute die einstiegen Corona-Gewinner Delivery Hero und Hello Fresh die zuletzt böse unter die Räder gekommen sind.

In den USA hat die Ankündigung eines weiteren Aktiensplits die Aktie von Tesla deutlich steigen lassen. Aber auch die Aktien von AMC haben einen kräftigen Kurssprung von über 40 Prozent hingelegt. Vorstandsvorsitzender Adam Aron hat nach dem Erfolg mit der Beteiligung an Hycroft Mining angekündigt weiteren Meme-Aktien unter die Arme greifen zu wollen.

Themen der heutigen Sendung: Dax, Tesla, AMC, Hycroft, Microsoft, Bayer, Tops&Flops, Wacker Chemie, Nordex, BYD, Musterdepot, Texas Instruments, Bombardier, Delticom, Air Products, Geberit & Zuschauerfragen

