onvista Mahlzeit: Dax im Erholungsmodus – Salesforce, Daimler, McPhy und zwei neue Hoffnungsträger unter den Impfstoffaktien?

Der Dax präsentiert sich heute freundlicher. Gegen Mittag liegt er fast 1,5 Prozent im Plus. Die Sorgen um die neue Corona-Mutation werden heute etwas relativiert. Auch das die Fed die Zinsen vielleicht schneller die Zinsen erhöht als gedacht, spielt heute am deutschen Markt keine große Rolle. An erster Stelle erholen sich heute die Aktien der Autobauer.

Daimler und seine Trucksparte gehen ab heute getrennte Wege. In 9 Tagen geht dann Daimler Truck an die Börse. Wer die Aktie im Depot haben möchte, der muss jetzt handeln. Salesforce enttäuscht mit seinem Ausblick, Adler Group verkauft Einheiten an Konkurrent LEG und gibt es zwei neue Hoffnungsträger unter den Impfstoffaktien?

