onvista Mahlzeit: Dax im September-Blues – Tencent, Gamestop, Merck und fährt Amazon jetzt Paypal sowie Shopify in die Parade?

Nach dem Kursrücksetzer von Mittwoch ist der Dax heute erneut nicht gut drauf. Er konnte sein Minus gegenüber dem Handelsstart zwar verringern, liegt vor der EZB-Entscheidung trotzdem rund 0,3 Prozent im Minus. Je nachdem was die Chefin der Europäischen Zentralbank, Christin Lagarde, heute verkündet könnte noch einmal Bewegung in den deutschen Leitindex kommen.

Was die Einzelwerte angeht, so stemmen sich heute ein paar Aktien gegen den Trend. Im Dax in erster Linie Merck und RWE. Die neue Chefin des Darmstädter Chemie- und Pharmakonzern hat heute einen guten Ausblick für die Zukunft geliefert. Bei RWE ist ein aktivistischer Investor eingestiegen und hat direkt nach dem üblichen Ablauf in solchen Fällen die ersten Forderungen beim Vorstand des Versorgers eingereicht.

Die chinesische Regierung hat ihren eigenen Konzernen auch mal wieder einen Bärendienst erwiesen und vor allen Dingen die Aktie von Tendent und Netease damit unter Druck gesetzt.

Nicht gut angekommen sind auch die Zahlen von Gamestop. sie lagen unter den Erwartungen und die Aktie steht vorbörslich unter Druck. Amazon wird hingegen der Einstieg in das nächste Geschäftsfeld nachgesagt. Eher still und heimlich hat sich das Papier des Internet-Riesen wieder in einer hervorragende Position gebracht.

