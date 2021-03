onvista Mahlzeit: Dax kämpft – Nio, Daimler, Infineon und wandelt Teamviewer jetzt auf den Spuren von Musterdepot-Rakete Vuzix?

Replaced by the video

Gegen Mittag hat sich der Dax ins Plus gekämpft. Nach dem starken Schlussspurt Montag zu Handelsende, hätte sich der Leitindex durchaus ein Päuschen heute verdient gehabt. Gegen Mittag liegt das Börsenbarometer in etwas ein halbes Prozent im Plus.

An der Spitze liegt heute die Aktie von Daimler. Das Papier steigt auf den höchsten Stand seit fast drei Jahren. Montag hatten die Stuttgarter die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens mit dem Lkw-Hersteller Volvo bekanntgegeben. Beide Seiten arbeiten künftig gemeinsam an der Entwicklung von Brennstoffzellen-Antrieben für schwere Lastwagen. Infineon steigt in den Eurostoxx 50 auf und Hello Fresh, Kion sowie Morphosys legen heute Zahlen vor.

In den USA waren die Märkte zum Wochenstart außer Rand und Band. Ds Konjunkturpaket hat das Repräsentantenhaus passiert und muss jetzt durch den Senat. Die Zinsen für 10-jährige US-Staatsanleihen liegen wieder unter 1,5 Prozent und Warren Buffett hat in seinem Brief an die Aktionäre keine Störfeuer durch die Zinsen ausgemacht. Das Ergebnis: Die Anleger griffen fleißig zu und die Nasdaq hatte den besten Tag seit Juni vergangenen Jahres. Trotzdem sollten die Jubelstürme mit Vorsicht zu genießen sein.

