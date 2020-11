Nach rund 8 Prozent in der Vorwoche hat sich der Dax auch in der abgelaufenen Woche sehr gut entwickelt. Hier packte der deutsche Leitindex fast 5 Prozent oben drauf. Nach dem Wahlsieg von Joe Biden sorgten gute Neuigkeiten von Pfizer und Biontech für ein kräftiges Anziehen der Märkte am Montag. Im weiteren Verlauf relativierte sich der Ansturm auf die ausgebombten Corona-Verlierer dann wieder ein gutes Stück. Trotzdem sollte der Montag als Testlauf genommen werden, wie sich die Stimmung dreht, wenn ein Impfstoff zugelassen wird.

Daher hat Redaktionsleiter Markus Weingran im Laufe der vergangenen Woche schon einige Anpassungen in seinem Musterdepot vorgenommen und Freitag eine Watchlist vorgestellt mit weiteren möglichen Impfstoff-Profiteuren.

Zudem hat er wie gewohnt die aktuellen Nachrichten & Zahlen für Sie eingeordnet und neue interessante Kooperationen im Bereich Wasserstoff gefunden.

Hier können Sie die äußerst spannende Woche noch einmal Revue passieren lassen:

Donnerstag: Dax gönnt sich ein verdientes Päuschen - Telekom, Varta, SMA Solar und neue interessante Kooperation im Wasserstoff-Bereich

Mittwoch: Euphorie im Dax lässt nach - e.on, Delivery Hero, Lufthansa und ist der Leidensweg chinesischer Aktien schon vorbei?

Dienstag: Dax verarbeitet Impfstoff-Hoffnung - Adidas, Teamviewer, PlugPower und Musterdepot wird mit vier Veränderungen langsam umgebaut

Montag: Dax feiert Biden-Sieg - Infineon, Beyond Meat, Plug Power und Hammernews von Biontech/Pfizer lässt Aktien und Märkte explodieren

Keine Folge mehr verpassen? Einfach den onvista YouTube-Kanal abonnieren!

PS: Das Musterdepot und die Watchlisten von Redaktionsleiter Markus Weingran können Sie auch kostenlos abonnieren und haben Sie damit noch besser im Blick – auch mobil. Legen Sie noch heute gratis Ihren my.onvista-Account an und probieren Sie es aus! >> my.onvista.de