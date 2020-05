onvista Mahlzeit: Dax startet mit Sorgenfalten in den Mai – Amazon, Wirecard, Freenet und Warren Buffett lässt US-Fluglinien komplett fallen

Der Start in die neue Börsenwoche verläuft alles andere als gut. Zu den allgemeinen Sorgen rund um die Corona-Pandemie gesellen sich seit dem Wochenende noch Befürchtungen eines eskalierenden Streits zwischen den USA und China. Daher taucht der Dax zum Start in den May direkt wieder mal ab.

Wirecard hat seine Sicht der Dinge zu dem Sonderprüfungsbericht von KPMG veröffentlicht, aber das beruhigt die Anleger heute auch nicht wirklich. Zudem rücken die Analysten auch immer mehr von ihren positiven Kommentaren ab. Bei der Lufthansa dreht sich alles um die bevorstehende Staatshilfen und vor der Hauptversammlung der Deutschen Bank geht es auch schon wieder ordentlich zu Sache.

