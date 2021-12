onvista Mahlzeit: Dax trotz Inflationsangst im Erholungsmodus – Rivian, Tesla, VW, Daimler und Intel gibt sein Juwel frei

Replaced by the video

Trotz schlechter Inflationsdaten und dem wohl endgültig besiegelten Aus des chinesischen Immobilien-Entwicklers Evergrande konnte der Dax sich in dieser Woche ordentlich erholen. Unterm Strich steht ein Plus von etwas mehr als 3 Prozent. Dabei ist das Thema Omikron noch lange nicht abgehakt. Allerdings setzt sich immer mehr die Meinung durch, dass die neue Mutanten einen „mildere“ Symptome hervorruft.

Ein Woche voller Automobilnews

Die weltweiten Autobauer standen diese fast täglich im Fokus. Zu Wochenbeginn wackelte der Stuhl von VW-Chef Herbert Diess, dann stand Rivian nach einigen Analysen im Fokus. Mittwoch war wieder VW an der Reihe und vermeldete eine neue Allianz für seine Batterie-Werke. Donnerstag gab es dann die mit Spannung erwartete Aufsichtsratssitzung in Wolfsburg und Freitag brachte Daimler seine Truck-Sparte an die Börse. Zudem fragte Elon Musk kurz vor dem Wochenende via Twitter, ob er seinen Job bei Tesla aufgeben soll, um Influencer zu werden.

Aber es gab auch noch Nachrichten außerhalb der Automobilbranche und 5 Highflyer des Tages und 5 Zwiebeln.

Die Woche mit Mahlzeit – viel Spaß beim Anschauen

Freitag: Dax vor US-Inflationsdaten nervös - Tesla, Daimler, Global Fashion Group und Short-Seller Hindenburg nimmt nach Nikola Tecnoglass ins Visier

Donnerstag: Dax wartet auf US-Inflationsdaten - Gamestop, Biontech, VW und Chinas Zentralbank wird Evergrande wohl im Regen stehen lassen!

Mittwoch: Dax hält mal kurz inne - Intel, Valneva, Infineon und VW schmiedet große Allianz mit Umicore, Vulcan Energie sowie 24M

Dienstag: Dax verdrängt Omikron-Sorgen - Rivian, VW, Nordex und fliegt Tesla der Autopilot um die Ohren?

Montag: Dax traut dem Braten noch nicht - DocuSign, Deutsche Bank, Stratec und chinesische Aktien verbrennen an der Wall Street eine Billion Dollar

