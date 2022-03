onvista Mahlzeit: Dax verliert fast 10 % in einer Woche – Covestro, SMA Solar, Plug Power und welche Aktien dämpfen die Verluste im Depot?

Replaced by the video

Der Ukraine-Krieg drückt den Dax stark in den Keller. In der vergangenen Woche musste der Dax fast 10 Prozent abgeben. Seit Jahresanfang summiert sich der Verlust damit auf etwas mehr als 16 Prozent. Solange die Nachrichtenlage schlecht bleibt, dürfte der Leitindex nicht an eine Gegenbewegung denken.

In der aktuellen Phase werden schlechte Zahlen gleich dopplet so hart bestraft von den Anlegern. Das musst auch Warren Buffett und Cathie Wood feststellen. Trotz ihrer unterschiedlichen Anlagestile haben bei eine Aktie gemeinsam und die ist Mittwoch an der Wall Street kräftig abgestraft worden.

In der aktuellen Phase sind die Anleger immer auf der Suche nach sicheren Häfen. Redaktionsleiter Markus Weingran hat mal angeschaut, welche Aktien und ETF´s sich bislang gut geschlagen haben und das auch in Zukunft tun könnten.

Der Wochenrückblick mit Mahlzeit:

Freitag: Abwärtssog im Dax wird größer - Kroger, Siemens Energy, Sixt und welche Aktien & ETF´s bringen etwas Ruhe ins Depot

Donnerstag: Dax findet keinen richtigen Halt -Netflix, Merck, Hensoldt und diesmal müssen Cathie Wood und Warren Buffett zusammen in den sauren Apfel beißen

Mittwoch: Dax arbeitet an Stabilisierung - Novavax, Sixt, SMA Solar und Plug Power Zahlen deuten ein Licht am Ende des Tunnels an

Dienstag: Dax wieder deutlich im Minus - Baidu, Bayer, Covestro, Zalando und hat Chevron die Aktie von Verbio ins Schaufenster gestellt?

Montag: Russland-Sanktionen lasten auf dem Dax - Versorger, Banken und Rüstung: Wo fängt das schlechte Gewissen an und wo hört es auf?

Keine Folge mehr verpassen? Einfach den onvista YouTube-Kanal abonnieren!

PS: Das Musterdepot und die Watchlisten von Redaktionsleiter Markus Weingran können Sie auch kostenlos abonnieren und haben Sie damit noch besser im Blick – auch mobil. Legen Sie noch heute gratis Ihren my.onvista-Account an und probieren Sie es aus! >> my.onvista.de